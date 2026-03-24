"Puertas: El musical Inclusivo" sube al escenario con profesionales del talento neurodiverso

Angela Bernal, Carolina Mejía, Yvette Bermúdez, Wendy Queliz, Yilda Yangüela, Thomas Ducroquet durante el anuncio de la obra "Puertas: El Musical Inclusivo". ( FUENTE EXTERNA )

El Studio Teatro Wendy Queliz anunció la puesta en escena de "Puertas: El Musical Inclusivo" con dos únicas funciones los días 10 y 11 de abril en el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico de Santo Domingo.

Bajo la dirección de la destacada pedagoga y pionera en teatro inclusivo, Wendy Queliz, esta propuesta teatral inédita narra historias cotidianas de la vida que desafían las percepciones tradicionales buscando transformar la narrativa social sobre la neurodiversidad, que incluyen condiciones como el síndrome de down y el autismo, y la discapacidad motora, posicionando a sus protagonistas desde la excelencia artística y no desde su condición.

La obra se articula a través de ocho puertas simbólicas que representan el acceso a una sociedad igualitaria, utilizando la risa, el drama y la creatividad para demostrar que la excelencia artística no tiene barreras físicas ni cognitivas, indica una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/obra-studio-teatro-1jpg-56b371d9.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/obra-studio-2-d58a41cf.jpeg El elenco de la obra. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

A diferencia de los montajes convencionales, "Puertas" concibe el teatro como un derecho fundamental a través de la metodología del teatro accesible, esta disciplina técnica adapta los procesos creativos para garantizar la participación profesional de artistas con condiciones neurodiversas (como Autismo y Síndrome de Down) y discapacidad motora, y para el espectador contará con una intérprete de lenguaje de señas para narrar la puesta en escena.

La propuesta de Wendy Queliz busca un cambio de paradigma: el teatro como una plataforma de equidad y rigor profesional, alejándose del concepto de caridad.

Un elenco de talentos en ascenso

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/studio-4jpg-44e61ba7.jpeg La actriz Amelia Brea Bermúdez interpreta a Sofía. (FUENTE EXTERNA)

El montaje destaca por un elenco inclusivo de alto rendimiento que refleja la diversidad de la sociedad dominicana.

El reparto cuenta con la participación de: Amelia Brea Bermúdez como Sofía, Sergio Acosta como Juez, Enmanuel Ramírez, como abogado y Rapero Dj Flow, Carla Morel interpreta a Doña Chu, La Tía Nancy en el papel de CEO de la empresa.

El músico Jhon Wayne actuará como vicepresidente director; Julio Gómez en el rol de abogado del Juicio Simbólico, así como Jorge Luis Fermín como contable de empresa.

Lía Recio, como escritora dramaturga y Luis Ángel Benítez interpretando al padre de Jeanna José. Por igual actúan Robinson Soto como abogado defensor, Allan Rey en el papel de gondolero, Carlos Paradis como conserje, Jeanna Ortiz destacando en gimnasia y conflicto familiar, Lucía Campollo también en gimnasia y Analie Trinidad como diseñadora de moda.

El elenco se completa con Anthony Hidalgo en el rol de cajero, María Fernanda Aguiar como cliente, Alexandre Benjamín y Carlos Alfonso (Fonfi) como abogados defensores, donde también participan Diego Algarín, Camila Isabel, Carlos Hernández como Pedro, Clara Decena como Ana, Mara Isabel es la recepcionista.

Mientras que el grupo conformado por Alina, Ana Pau y Cathy Nicasio junto a Esperanza Benítez mientras que Henry Frica personifica a Marcos, Valerio al abogado acusador, y Richard Hernández junto a Giacomo Serevalle como clientes.

El equipo se fortalece con Laura Soriano como profesora de gimnasia, Kamila Peralta hace de cliente, la periodista Anelí Paredes como la señora cuidadora y Doohan Fabián como abogado, todos acompañados por un cuerpo de intérpretes y bailarines que refuerzan la solidez técnica de la obra.

Un equipo sólido

Para ofrecer una experiencia sensorial completa, la producción cumple con los más altos estándares de calidad bajo la dirección general de Wendy Queliz y la dramaturgia de Sumaya Herrera.

El equipo creativo lo integran Angela Bernal en la escenografía, Carlos Drizzi en la coreografía, y Paulo Martínez en el diseño técnico de luces y sonido.

La composición musical original es obra de Natan Jafet y Luz Jiménez, mientras que la producción ejecutiva recae sobre Wendy Queliz, Yilda Yanguela, Esperanza Benítez, Nancy Ledesma, Yvette Bermúdez, Marina Báez, Ingrid Araujo y Covi Productions, con la gestión de relaciones públicas de Anelí Paredes y el diseño gráfico de Nelson Almánzar.

Esta obra invita a todo el público dominicano a ser testigo de un teatro que derriba estigmas a través de la disciplina, el talento puro y la innovación pedagógica, abriendo puertas hacia un futuro más inclusivo para las artes nacionales.