Entidades avanzan en los trabajos de la primera Maestría en Gestión Colectiva del país

Kinito Méndez, Rafael Santos Badía, Ramón Orlando, y José Rubén Gonell, durante la reunión para coordinar la maestría en gestión colectiva. ( FUENTE EXTERNA )

El Sistema de Gestión Colectiva, en coordinación con la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), avanza en la implementación de una maestría en Gestión Colectiva de Producciones Artísticas y Culturales, cuyo inicio está previsto para mayo de este año en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La iniciativa forma parte de un proceso de articulación institucional orientado a la formación académica en materia de derechos de autor y gestión de obras artísticas. El programa será desarrollado mediante una alianza entre entidades del sistema de gestión colectiva, la ONDA y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

Como parte de estos trabajos, representantes de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom) y la Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie), junto al director de la ONDA, José Rubén Gonell, sostuvieron un encuentro con el ministro del MESCyT, Rafael Santos Badía, para coordinar aspectos relacionados con la ejecución del programa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/whatsapp-image-2026-03-25-at-15833-pm-07febf90.jpeg El ministro Rafael Santos Badía junto a representantes del sector cultural y la Oficina Nacional de Derecho de Autor durante la reunión de trabajo.

En la reunión participaron también los artistas Ramón Orlando, Kinito Méndez, Pochy Familia y Valerio de León, quienes abordaron temas vinculados a la formación y a la relación entre el sector artístico y el mercado laboral.

El programa académico estará orientado a la formación en administración de derechos de autor y derechos conexos, incluyendo aspectos relacionados con la recaudación de regalías, licenciamiento y gestión de obras. También contempla contenidos sobre el funcionamiento del sistema de gestión colectiva y su marco legal.

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De acuerdo con las instituciones involucradas, la propuesta responde a la necesidad de estructurar procesos de formación en el ámbito de la propiedad intelectual y su aplicación en la industria cultural.

El inicio de la maestría está previsto para mayo, en la sede de la UASD. Las entidades participantes indicaron que continuarán coordinando acciones para la puesta en marcha del programa