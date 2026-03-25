Riqui Gell conquista al público en la apertura del show de Franco Escamilla

El comediante dominicano Riqui Gell es una de las nuevas figuras del stand up. ( FUENTE EXTERNA )

El comediante dominicano Riqui Gell ofreció una presentación vibrante como telonero del espectáculo del reconocido comediante mexicano Franco Escamilla en el Auditorio Casa San Pablo, bajo la producción de Covi Entertainment, consolidada como una de las principales plataformas del humor en el país.

Su propuesta fresca, cargada de humor inteligente, vivencias cotidianas y sutiles matices de fe, provocó constantes carcajadas y aplausos, logrando que la audiencia entrara en sintonía desde el inicio de la velada.

La energía desplegada sobre el escenario no solo cumplió con las expectativas de un acto de apertura, sino que las superó ampliamente.

El público, que llenó el recinto, respondió con entusiasmo a cada intervención de Gell, evidenciando que su estilo logra trascender generaciones y conectar con diversas sensibilidades.

Su capacidad para manejar los tiempos, improvisar y mantener la atención con un humor limpio y familiar fue uno de los aspectos más destacados de la noche, reafirmando su crecimiento en la escena humorística local.

Por su parte, Franco Escamilla ofreció un espectáculo a la altura de su reputación internacional, con su característico humor ácido y observacional, cargado de anécdotas personales. El comediante mexicano reafirmó por qué es uno de los referentes del stand up en habla hispana, cerrando la noche con una ovación del público.

"Estoy profundamente agradecido con el público dominicano por el cariño y el respaldo que me han dado en cada escenario. Cada aplauso es una motivación para seguir creciendo y llevando un humor que conecte con la gente desde lo auténtico", expresó Riqui Gell tras su presentación.

"El Bauticostal, La Despedida"

Como parte de su crecimiento artístico, Riqui Gell se prepara para la presentación de "El Bauticostal, La Despedida", un espectáculo de stand up comedy que combina humor, música y elementos audiovisuales, donde comparte su historia personal con un enfoque fresco y auténtico.

La función se realizará el viernes 17 de abril a las 8:00 p. m. en el Auditorio Odres Nuevos, en Santo Domingo. Las boletas están disponibles en Ticketmax. Este show promete ser una experiencia única, cargada de risas, reflexión y conexión con el público, marcando el cierre de una etapa exitosa que ha logrado múltiples funciones a casa llena.