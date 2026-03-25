Tercer fin de semana de Teatro Banreservas con una cartelera marcada por la diversidad escénica

Temporada de Teatro Banreservas presentó la obra "Liborio", una producción del Teatro Guloya, dirigida e interpretada por Dimitri Rivera. ( FUENTE EXTERNA )

La Quinta Temporada de Teatro Banreservas transita en su tercer fin de semana con una programación que articula memoria histórica, sensibilidad y diversidad de lenguajes escénicos. En tres escenarios activos, el público vuelve a encontrarse con montajes que se mueven entre lo íntimo y lo colectivo, donde el teatro se vive como una experiencia compartida.

En la Sala Ravelo del Teatro Nacional se presentó Liborio, producción del Teatro Guloya, dirigida e interpretada por Dimitri Rivera.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/liborio-c5ee0720.jpg Dimitri Rivera durante su actuación en Liborio. (FUENTE EXTERNA)

Basada en el texto La hija del Mesías, de César Sánchez Beras -quien estuvo presente durante la función-, la obra aborda la masacre de Palma Sola de 1962 desde la mirada de un soldado atravesado por el conflicto entre el deber y la conciencia.

Concebida como un monólogo, la pieza se sostiene en la palabra, los silencios y la presencia actoral de Rivera, construyendo un relato que avanza entre tensiones internas y momentos de introspección. El espacio, despojado de artificios, acompaña sin imponerse, permitiendo que la narrativa respire y encuentre su fuerza en lo esencial.

En el Centro Cultural Banreservas en Santo Domingo, El camarón encantado, inspirado en el cuento de José Martí, conectó con el público familiar mediante un lenguaje ágil y lúdico, bajo la producción de Teatro Sonrisitas y la dirección de Ernesto López, con actuaciones de Dulce Elvira de los Santos y Ernesto López.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/el-camaron-encantado-e661c757.jpg Ernesto López en la obra "El camarón encantado". (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/el-camaron-encantado2-a906710e.jpg Dulce Elvira de los Santos y Ernesto Lópezen la obra "El camarón encantado". (FUENTE EXTERNA) ‹ ›

Música, juego e interacción dieron forma a una experiencia cercana y vibrante.

Y en Santiago, el Centro Cultural Banreservas presentó La odisea, de Lorena Oliva, quien asume la producción, dirección y actuación en una pieza de formato íntimo que revisita el imaginario clásico desde una mirada actual y accesible.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/la-odisea2-2bd6093c.jpeg La odisea, de Lorena Oliva. (FUENTE EXTERNA)

De esta manera, el fin de semana trazó un recorrido donde convergen distintas formas de habitar la escena: desde la introspección histórica hasta el universo lúdico y la narración. Una programación que revela la diversidad de registros que atraviesan este ciclo.

La Quinta Temporada de Teatro Banreservas, bajo la producción artística de Guillermo Cordero e impulsada por el Centro Cultural Banreservas, mantiene su dedicatoria al teatrista Giovanny Cruz, integrando propuestas que continúan alimentando el movimiento escénico y el encuentro con el público.

Cartelera final: el cierre de esta quinta edición

La programación continuará el sábado 28 y domingo 29 de marzo con el cuarto y último fin de semana en la Sala Ravelo del Teatro Nacional y el Centro Cultural Banreservas en Santo Domingo.

En la Sala Ravelo, Mis tres suegras se presentará bajo la producción y dirección de Josema Rodríguez, con actuaciones de Pamela de León, Josema Rodríguez, Karla Hatton, Patricia Muñoz y Jacqueline Estrella, el sábado a las 8:30 p.m. y domingo a las 6:30 p.m.

En el Centro Cultural Banreservas en Santo Domingo, Para subir al cielo, de Anacaona Teatro, llegará bajo la dirección de Lucina E. Jiménez, con dramaturgia de Esther Suárez y actuaciones de Zacarys Heredia y Lucina E. Jiménez, a las 5:30 p.m.

Estas funciones darán paso al cierre de una edición que ha reunido distintas formas de narrar desde las artes escénicas, abriendo un diálogo continuo entre creadores y público dentro del pulso cultural dominicano.