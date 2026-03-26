La Compañía Nacional de Teatro presenta Las criadas en Bellas Artes: celebración del Día Mundial del Teatro

Pepe Sierra, Nileny Dippton y Fausto Rojas en una composición fotográfica promocional de "Las criadas". ( SUMINISTRADA )

La obra "Las criadas" marcará la celebración del Día Mundial del Teatro este viernes 27 de marzo, cuando la Dirección General de Bellas Artes, a través de la Compañía Nacional de Teatro, suba a escena este clásico del dramaturgo francés Jean Genet.

La puesta estará bajo la dirección y adaptación de Fausto Rojas, quien presenta una versión contemporánea que conecta con la realidad actual y el contexto social dominicano.

Las funciones de "Las criadas" están pautadas del 27 al 29 de marzo en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.

El viernes y sábado el telón se abrirá a las 8:30 de la noche, mientras que el domingo la función será a las 6:30 de la tarde.

El elenco lo integran Cindy Galán, Johanna González, Nileny Dippton y Pepe Sierra, quienes encarnan un intenso juego dramático cargado de simbolismo y tensión emocional.

La obra explora temas como el poder, la opresión y la decadencia social, en una narrativa que se sostiene sobre la psicología de sus personajes.

Un equipo técnico de alto nivel

La producción cuenta con un sólido equipo artístico. La escenografía está a cargo de Ángela Bernal y Tracke Strage, mientras que la iluminación recae en Ernesto López.

El vestuario fue diseñado por Bautista Sierra y el maquillaje por William Guinand y Geral Azuaje. La utilería corresponde a Saúl Molina.

En la coordinación de producción figura Felipe Blonda, con Belkys Ramos como asistente de producción y Mildred Fernández en el área de guardarropía.

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Una versión contemporánea del clásico

Escrita en 1946, mientras Jean Genet se encontraba en prisión, "Las criadas" regresa ahora con una reinterpretación actualizada.

En esta adaptación, la historia se traslada a la casa de un narcotraficante encarcelado y su esposa, una figura reconocida de la televisión nacional.

Este enfoque permite una lectura más cercana al público actual sin perder la esencia crítica del texto original.

La trama gira en torno a dos criadas que desarrollan una relación de idolatría, resentimiento y ambición hacia su señora.

El hastío, el maltrato y la violencia acumulada las conducen a un juego de simulación donde fantasía y realidad se mezclan hasta niveles peligrosos.

En ese proceso, ambas comienzan a maquinar la posibilidad de convertirse en la figura que admiran.

Un legado en la escena dominicana

En 1996, el país vivió un montaje emblemático dirigido por Ramón Pareja, con las actuaciones de Carlota Carretero, María Castillo y Milagros Germán.

Décadas después, la obra regresa para reafirmarse como uno de los grandes textos del teatro universal.

El estreno también marca el inicio de la celebración del 80 aniversario de la Compañía Nacional de Teatro, que continuará con presentaciones en distintos escenarios del país.

Las boletas tienen un precio simbólico de 200 pesos y están disponibles en la boletería del teatro.

Un mes dedicado al teatro

La celebración del Mes del Teatro inició con la puesta en escena de "Casa de muñecas", dirigida por Indiana Brito.

La obra, del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, atrajo a un amplio público los días 1 y 2 de marzo.

Asimismo, la Sala Manuel Rueda acogió la propuesta Noches dramáticas, presentada por la Escuela Nacional de Arte Dramático, destacando el talento joven.

El valor del Día Mundial del Teatro

El Día Mundial del Teatro se celebra cada 27 de marzo desde 1961, cuando fue creado por el Instituto Internacional del Teatro (ITI) con el respaldo de la UNESCO.

En República Dominicana, esta fecha fue reconocida en 1980 por el presidente Antonio Guzmán como el Día del Teatro Dominicano, en honor a quienes han dedicado su vida a la escena.