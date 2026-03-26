Emotivo homenaje a José Rafael Lantigua marca una noche memorable en los Premios Funglode

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) celebró la noche del miércoles 25 de marzo un emotivo homenaje póstumo al destacado intelectual dominicano José Rafael Lantigua, como parte de la XV edición de los Premios Funglode/GFDD 2024.

La ceremonia, realizada en la sede de Funglode, reunió a autoridades, escritores, gestores culturales y familiares del homenajeado, en un ambiente de profunda emoción que rindió tributo a una de las figuras más influyentes de la vida cultural dominicana.

El acto inició con la proyección del poema "La casa", seguido de un audiovisual sobre la vida y legado de Lantigua, dando paso a un reconocimiento póstumo entregado a su familia.

En un momento especialmente conmovedor, su esposa e hijos recibieron la distinción, acompañados por el presidente de Funglode y expresidente de la República, Leonel Fernández, quien destacó el invaluable aporte del homenajeado al pensamiento, la literatura y la institucionalidad cultural del país.

Durante su intervención, Fernández resaltó que Lantigua fue "un incansable promotor de la cultura, cuya obra y compromiso continúan iluminando el camino de las nuevas generaciones", subrayando su legado como pilar en el desarrollo de iniciativas como la Revista Global y el Centro de Estudios de la Cultura.

Lantigua fue el director del Centro de Estudios de la Cultura de Funglode y a su vez, director de la Revista Global de la Editorial Funglode. Además, fue gestor y tuvo un rol clave en la creación de los premios.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Catherine Florentino, directora de Actividades Formativas de Funglode y coordinadora de los Premios Funglode, quien valoró la trascendencia de los galardones como plataforma para impulsar el pensamiento crítico y la creación literaria.

Asimismo, enfatizó que estos premios constituyen "un espacio de estímulo y reconocimiento para quienes mantienen viva la palabra y la reflexión en la sociedad dominicana".

La conducción del acto estuvo a cargo de la periodista Marivell Contreras, cuya impecable labor como maestra de ceremonias aportó solemnidad y dinamismo a la velada, hilando cada momento con sensibilidad y respeto hacia el legado del homenajeado. Por parte de la familia estuvo prensente Doña Miguelina Hernández Viuda Lantigua, sus hijos y nietos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/ganadores-funglode-e5a1d550.jpeg Leonel Fernández junto a los ganadores. (FUENTE EXTERNA)

Durante la ceremonia, se llevó a cabo la entrega de los Premios Funglode/GFDD 2024, que en esta edición recibieron un total de 204 obras en las categorías de poesía, cuento, ensayo y periodismo. Entre los galardonados, se destacaron:

Poesía Pedro Mir : "Pájaros de Bronce", de Reynaldo Paulino Chavalier ( primer lugar ).

: "Pájaros de Bronce", de ( ). Cuento Juan Bosch : "El moreno", de Rodolfo A. Báez ( primer lugar ), junto a otras obras premiadas en distintas posiciones y menciones.

: "El moreno", de ( ), junto a otras premiadas en distintas posiciones y menciones. Ensayo Pedro Francisco Bonó : "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius: punto de partida de la gran narrativa del siglo XX", de Reynaldo Paulino Chavalier ( primer lugar ).

: "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius: punto de partida de la gran narrativa del siglo XX", de ( ). Periodismo Rafael Herrera: "Cine dominicano, un negocio taquillero", de Felivia Mejía Santos (primer lugar).

Jurado

Para esta ocasión los jurados que evaluaron cada categoría fueron: Soledad Álvarez, Plinio Chahin y Luís Reynaldo Pérez (Premio Poesía Pedro Mir), Máximo Vega, Pedro Antonio Valdez y Rafael José Rodríguez (Premio Cuento Juan Bosch), Alejandro Arvelo, Delia Blanco y Franklin Gutiérrez (Premio Ensayo Pedro Francisco Bonó) y Alicia Estévez, José Rafael Sosa y Emilia Pereyra (Premio Periodismo Rafael Herrera).

Cada categoría reconoció obras que abordan con profundidad temas sociales, culturales y contemporáneos, reafirmando el compromiso de Funglode con el fortalecimiento de la producción intelectual dominicana.

La noche también incluyó un interludio artístico inspirado en la obra poética de Lantigua, que añadió un matiz estético y simbólico al homenaje, evocando la sensibilidad que caracterizó su trayectoria.

El acto concluyó entre aplausos y muestras de admiración, consolidándose como una velada inolvidable que honró la vida y obra de José Rafael Lantigua, al tiempo que celebró el talento creativo del país.

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