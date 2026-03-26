Escritores desarrollarán la "Jornada de siembra de libros en la Cordillera"

La jornada de siembra tiene el objetivo de fomentar la lectura y establecer una biblioteca comunitaria. ( CÉSAR DE LA CRUZ )

Un grupo de escritores desarrollarán este viernes 27 de marzo la "Jornada de siembra de libros en la Cordillera", con el objetivo de contribuir a la ampliación de la biblioteca de la Escuela Vicente Cruz Victoriano, de El Gramazo, en Padre las Casas, provincia Azua.

La actividad se inscribe dentro de una iniciativa cívica que viene desarrollando el cronista Vianco Martínez para fomentar la lectura y el amor a los libros entre los estudiantes y jóvenes de la comunidad.

En esta jornada participarán los escritores Marianela Medrano, Leibi Ng, Gustavo Olivo, Evelyn Ramos, Avenilo Stanley y Reina Rosario.

Además participan Lilliam Fondeur, Tamara Valdez y Yovani Paulino. La jornada de este viernes, apoyada por los fotorreporteros Genris García y César de la Cruz, está coordinada por el profesor Kelvin Féliz, director de la citada escuela.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/3c9f687b-b81b-47c6-a727-c293a0fbfec9-1c78db6a.jpg La comunidad El Gramazo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/a0d04bfb-898c-4657-9cae-919b86fe4508-03c44f39.jpg ‹ >

Vianco Martínez resaltó el apoyo que ha suscitado la jornada a la que las personas que quieran se pueden sumar aportando al menos un libro, preferiblemente una obra de la literatura dominicana o universal que pueda contribuir a incrementar el deseo de la lectura a los jóvenes de los pueblos de la Cordillera Central.

"Estamos plantando la esperanza y queremos que esta iniciativa sea replicada por otras personas, en otros lugares de la geografía nacional", dijo Vianco Martínez.

"Esperamos que todo el que logró avanzar en la vida y pueda mirar hacia una comunidad, hacia el pueblo donde nació, e interesarse por la biblioteca de la escuela y porque los jóvenes lean, estará contribuyendo a mejorar otras vidas y aportando al futuro del país", añadió.

La idea de sembrar libros en la cordillera ya propició la visita a la montaña de El Gramazo de la poeta dominicana residente en Estados Unidos Marianela Medrano. La escritora realizó en la Escuela Vicente Cruz Victoriano un emotivo taller en el que los estudiantes pudieron conocer temas literarios y fortalecer el amor al cuidado de la naturaleza.