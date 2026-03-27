RD desde las alturas: los ziplines más cool

Volar sobre selva, montañas y mar convierte los ziplines en una opción ideal para Semana Santa. ( SUMINISTRADA )

Si esta Semana Santa quieres salir de la rutina, cambiar la playa por adrenalina -o combinar ambas, los ziplines de la República Dominicana son un plan perfecto. Desde circuitos sobre la selva hasta vuelos que terminan en el agua, aquí tienes opciones para lanzarte, disfrutar el paisaje y sentir ese rush que solo se vive en las alturas.

Opciones de Ziplines en República Dominicana

1 Scape Park

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Para empezar, esta opción en Cap Cana mezcla vistas y diversión. Vuelas sobre acantilados y vegetación, mientras los cables van aumentando en longitud y velocidad. Luego, si te animas, llega la parte acuática: aterrizajes en el agua y hasta una hamaca aérea. Ideal si quieres un plan dinámico que combina adrenalina y chapuzones. @scapepark1

2 El Dorado Water Park

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Si buscas algo más intenso, esta experiencia con este "Salto de fe" es puro dramatismo. La temática eleva la adrenalina mientras te lanzas hacia lo desconocido, atravesando escenarios que simulan cascadas y paisajes extremos. Es corta, pero potente: perfecta para quienes quieren una descarga rápida y una historia que contar después. @eldoradowaterpark

3 Sierra de Anamuya

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Ahora bien, si lo tuyo son los recorridos largos, esta es una apuesta segura. Con 18 plataformas y 12 ziplines, volarás sobre la jungla y ríos naturales, con vistas abiertas a la cordillera Anamuya (Punta Cana). Puedes lanzarte solo o acompañado. Una experiencia completa que combina seguridad, altura y paisajes que sorprenden a 800 metros de altura. @runnersadventures

4 En Barahona

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En la zona sur del país, el Canopy Adventure Tour en Casa Bonita ofrece una experiencia entre las copas de los árboles. El recorrido supera los mil metros y conecta 10 plataformas ubicadas en plena foresta tropical. Inicia en este conocido hotel boutique y combina cables de unos 80 metros con alturas de hasta 11 metros. @casabonitadr

5 Samaná Zipline

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En cambio, si quieres altura y velocidad, Samaná no decepciona. Aquí vuelas a gran velocidad entre 12 líneas y 13 estaciones elevadas a 107 metros de altura, atravesando una garganta de más de 120 metros de profundidad y una gran vista de la cascada de Lulú.

Incluso puedes hacerlo en tándem o intentar acrobacias. Es un plan pensado para quienes quieren llevar la adrenalina al siguiente nivel. @samanazipline

6 Sobre los 27 charcos de Damajagua

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Si te gusta la aventura, este zipline en Puerto Plata es para ti. Recorre algunas de las cascadas de Damajagua con 5 tirolesas sobre selva y saltos de agua. Incluye puentes colgantes, caminata y descensos entre cañones y piscinas naturales. Ideal para disfrutar de adrenalina y naturaleza. Apto para niños desde 8 años. @damajaguaadventure

7 Sobre el mar

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Si prefieres vistas diferentes, esta opción destaca por volar sobre la costa de Puerto Plata. Sales desde acantilados y te deslizas con el mar Caribe debajo, en un recorrido corto pero memorable. Es una experiencia visualmente impactante, perfecta para fotos y sentir la brisa mientras cruzas el horizonte. @chukkacaribbean

8 Bávaro Adventure Park

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Finalmente, una alternativa perfecta si vas en grupo o familia. Los cables son accesibles, pero igual de divertidos, e incluyen un cierre inolvidable: un salto directo al agua. Además, puedes combinarlo con otras actividades. Un plan completo, relajado y lleno de opciones para todos. @bavaroadventurepark