Retrato de Mujer: un homenaje al legado de las grandes pintoras dominicanas

Vista de la exhibición "Retrato de Mujer" en los jardines del Centro León, donde convergen obras de pioneras y contemporáneas del arte dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

La firma INICIA y el Centro León inauguraron este martes 24, en los jardines del centro cultural, la exhibición editorial "Retrato de Mujer", un ambicioso proyecto que rinde homenaje al legado de 20 pintoras dominicanas que han marcado la evolución de las artes plásticas nacionales desde inicios del siglo XX hasta la actualidad.

La muestra, abierta al público hasta el próximo 3 de mayo, en horario de martes a domingo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., se concibe como un puente generacional.

Reúne las obras de diez maestras pioneras, quienes abrieron camino en contextos históricos desafiantes, junto a diez artistas contemporáneas que reinterpretan ese legado a través de nuevos lenguajes visuales.

Bajo la curaduría e investigación de Luis Graham y María Elena Ditrén, el proyecto pone en valor la trayectoria de figuras fundamentales del arte caribeño. Entre las pioneras destacan Celeste Woss y Gil, Soucy de Pellerano, Elsa Núñez, Ada Balcácer, Rosa Tavárez, Adriana Billini, Clara Ledesma, Delia Weber, Marianela Jiménez y Rosa Idalia García.

Asimismo, la exposición incorpora el trabajo de destacadas creadoras contemporáneas como Inés Tolentino, Lucía Méndez Rivas, Marcia Guerrero, Iris Pérez, Scherezade García, Lizette Mejía, Rosalba Hernández, Tania Marmolejo, Yuly Monción y Mónica Ferreras.

"Retrato de Mujer" constituye el volumen número 14 de la Colección INICIA, una iniciativa orientada a documentar, preservar y difundir la riqueza cultural dominicana. Más allá de su exhibición física en Santiago, la obra forma parte de una biblioteca virtual que promueve la democratización del conocimiento.

Según informaron los organizadores, el libro está disponible de manera gratuita en formato digital, incluyendo Kindle y ePub para Apple Books, a través del portal oficial de la colección, permitiendo que el legado de estas 20 artistas trascienda las fronteras nacionales.

En cuanto a la institución, INICIA se consolida como una firma de gestión de activos que trasciende el ámbito financiero para posicionarse como un referente del mecenazgo cultural en la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/whatsapp-image-2026-03-27-at-30435-pm-3dda9a65.jpeg Vista de "Retrato de Mujer".

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A través de su Colección INICIA , ha desarrollado una sólida plataforma de gestión del conocimiento orientada a preservar y proyectar la identidad nacional mediante publicaciones editoriales de alta calidad.

, ha desarrollado una sólida plataforma de orientada a preservar y proyectar la mediante publicaciones editoriales de alta calidad. Su modelo de "biblioteca virtual" apuesta por el acceso libre y global, facilitando la difusión de investigaciones que abarcan desde la historia y la naturaleza hasta las artes visuales contemporáneas.