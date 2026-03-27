Sheila Gómez protagoniza nueva edición de la revista Regionarios

Sheila Gómez expresa que las empresas que entienden la comunicación como estrategia logran transformar su presencia en crecimiento sostenible. ( FUENTE EXTERNA )

La comunicadora Sheila Gómez protagoniza la entrevista central de la edición de abril de la revista Regionarios, donde comparte una visión contundente sobre cómo las marcas pueden crecer, posicionarse y expandirse en escenarios internacionales.

Con una trayectoria que integra comunicación estratégica, marketing y negocios internacionales, Gómez expresa que "las empresas que entienden la comunicación como estrategia logran transformar su presencia en crecimiento sostenible".

Desde su liderazgo en Brunspa International, ha impulsado la entrada de marcas globales al mercado dominicano, enfrentando con éxito desafíos clave como la adaptación cultural, la construcción de confianza y la diferenciación en entornos altamente competitivos. Su experiencia confirma que el posicionamiento no se impone, sino que se gana con coherencia, claridad y consistencia.

Su reconocimiento internacional como "Mujer de Poder", recibido en Miami, dijo que mantiene un compromiso firme con el desarrollo de nuevas generaciones, impulsando espacios que promueven el talento joven y fortalecen el ecosistema profesional.

Bajo su visión "Conectando personas con oportunidades sin fronteras", continúa desarrollando iniciativas que vinculan mercados, talento e inversión, facilitando procesos de internacionalización tanto para empresas extranjeras como locales, indica una nota de prensa.

En la entrevista, resalta que uno de los mayores errores de las empresas es enfocarse únicamente en la visibilidad, sin trabajar la percepción. Para Gómez, el verdadero valor de una marca está en su capacidad de ser comprendida, relevante y elegida por el consumidor.