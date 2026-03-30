Carlos Veitía denuncia desorganización y falta de coordinación en la Plaza de la Cultura

El director del Teatro Nacional Eduardo Brito y del Ballet Concierto Dominicano, Carlos Veitía, denunció públicamente una serie de irregularidades en la coordinación de espacios dentro de la Plaza de la Cultura que, según afirmó, afectan el funcionamiento y la imagen de la institución que dirige.

A través de un mensaje publicado en Instagram, Veitía explicó que desde que asumió la dirección del Teatro Nacional Eduardo Brito hace casi cuatro años, ha trabajado en conjunto con su equipo y la gobernación de la Plaza para garantizar la organización de los parqueos, los cuales, recordó, fueron concebidos principalmente para el público asistente a las salas del teatro.

El gestor cultural indicó que, mediante reuniones de coordinación, se han establecido acuerdos para compartir los espacios de estacionamiento con otras instituciones ubicadas en el complejo. Sin embargo, aseguró que dichas disposiciones no siempre se respetan.

"Hoy, una vez más, vuelve a romperse esa comunicación y se crea una situación caótica innecesaria para el orden del teatro", expresó.

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Veitía también cuestionó la realización de actividades que calificó como "poco decorosas" dentro de la Plaza de la Cultura, señalando que estos eventos afectan la imagen del recinto cultural.

Asimismo, manifestó su inconformidad con la falta de cumplimiento de acuerdos y lo que describió como una ausencia de solidaridad entre las entidades que operan en el lugar.

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El director advirtió que estas situaciones ponen en riesgo la credibilidad de su gestión y del Teatro Nacional, al tiempo que llamó a restablecer el orden y el respeto entre las instituciones.

"O rectificamos y nos respetamos, o no pertenecemos", concluyó.