Elvis Samuel Méndez Compiano presenta la novela "Cuando los genes gritan, nacen los centauros"

Elvis Samuel Méndez Compiano en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El autor Elvis Samuel Méndez Compiano presentó su libro "Cuando los genes gritan, nacen los centauros" en Santo Domingo.

La obra está concebida como una novela de ficción con elementos de realismo mágico. El texto integra referencias a la mitología griega y a tradiciones de la India, y desarrolla una historia centrada en relaciones personales y procesos emocionales.

El autor indicó que el libro está dedicado a su madre, Blanca Italia Compiano. También mencionó la influencia de su padre, Francisco Javier Méndez Bass, en su formación.

Durante el acto, realizado en Librería Cuesta, el autor agradeció a representantes del Instituto de Genética Médica Chromomed.

Méndez Compiano también es conocido por su trabajo como compositor en la música dominicana. Entre sus temas figuran "Pégame tu vicio", interpretado por Anthony Santos y Eddy Herrera; "Cupido", interpretado por Frank Reyes; "Vuela Mujer", en versión de Raulín Rosendo; y "Veneno", interpretado por Luis Vargas.

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El libro está disponible en formato físico en Librería Cuesta y en formato digital a través de Amazon.

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