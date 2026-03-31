El cardiólogo Pedro Ureña comparte un emotivo mensaje tras la muerte de su padre

Fallece padre del dcotor Pedro Ureña; su mensaje conmueve ( CAPTURA DE VIDEO )

El doctor Pedro Ureña, uno de los cardiólogos más reconocidos de la República Dominicana, anunció este martes el fallecimiento de su padre, Gilberto Ureña, a través de su cuenta de Instagram, con un mensaje que ha generado múltiples reacciones de solidaridad.

En la publicación, el especialista compartió una reflexión sobre la familia y el legado que deja su progenitor, acompañada de una fotografía junto a sus padres y otros miembros de la familia, en la que se aprecian cuatro generaciones.

"Una familia es como una mano, nos decías; abierta es débil, pero unida somos un puño. Difícil de separar", escribió Ureña, al recordar una de las enseñanzas más significativas de su padre.

El médico destacó además las cualidades humanas de Gilberto Ureña, a quien definió como un ejemplo de vida.

"Gracias por tu ejemplo de vida, tu honestidad, ética de trabajo y dedicación", expresó en el mensaje difundido en la red social.

La despedida estuvo marcada por un tono íntimo. "Esto es simplemente un hasta luego, mi querido viejo. Te extrañaré, pero los lindos recuerdos siempre compensarán tu falta. Te amo con todo y más", concluyó.

Tras la publicación, colegas, allegados y usuarios en redes sociales expresaron sus condolencias, resaltando el respeto hacia la familia y el legado del fallecido. No se conocen detalles de las honras fúnebres.

Trayectoria del doctor Pedro Ureña

Pedro Ureña Velásquez es un destacado especialista en cardiología intervencionista. Se graduó de Medicina en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) con honores Magna Cum Laude.

Realizó su formación de posgrado en el Mount Sinai Medical Center de Miami, donde completó residencias en Medicina Interna y Cardiología, además de ocupar posiciones de liderazgo como jefe de residentes.

Posteriormente, se subespecializó en cardiología intervencionista en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, consolidando una formación médica bajo estándares internacionales.

Cuenta con certificaciones de los boards norteamericanos en Medicina Interna, Cardiología y Cardiología Intervencionista, y es miembro de organizaciones como el Colegio Americano de Cardiología.

En el país, es fundador de Medicina Cardiovascular Asociada (MCA), una de las principales redes de atención cardiovascular, desde donde ha impulsado procedimientos innovadores en el área.

Además, preside la Fundación Heart Care Dominicana, enfocada en brindar atención a pacientes de escasos recursos, especialmente niños con enfermedades cardíacas.

El mensaje del doctor Ureña ha sido ampliamente compartido, destacando no solo la pérdida familiar, sino también la importancia de la unión y los valores transmitidos a lo largo de generaciones.