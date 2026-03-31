UCSD inaugura exposición de artes visuales "Travesías Creativas de la Imaginación"

UCSD resaltó el compromiso con el arte; las obras fueron realizadas por estudiantes de la Escuela de Diseño de Interiores. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), a través de su Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, dejó formalmente inaugurada la tercera edición de su exposición de artes visuales 2026, bajo el título "Travesías Creativas de la Imaginación".

El evento reúne una selección de trabajos diversos desarrollados por estudiantes de la Escuela de Diseño de Interiores y de la carrera de Publicidad.

La muestra destaca por su enfoque multidisciplinario, integrando ilustraciones, dibujos y otras expresiones visuales que invitan al espectador a explorar nuevas interpretaciones de la realidad.

Tras el tradicional corte de cinta encabezado por el Rvdo. P. Dr. José Luis de la Cruz, rector; la doctora Carmen Consuelo, vicerrectora académica, y Dra. Lucivel Avila, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, entre otras autoridades académicas de la UCSD, los asistentes disfrutaron de un recorrido por las obras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/1774462601071jpg-26c916fa.jpeg La muestra destaca por su enfoque multidisciplinario.

La exposición no solo busca exhibir destreza técnica, sino también proponer un encuentro con la imagen que permita a la comunidad universitaria y al público en general "mirar más allá de lo evidente".

Durante el acto de apertura, la doctora Lucivel Ávila, decana de la Facultad, resaltó el compromiso de la institución con el desarrollo artístico y académico de los jóvenes creadores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/1774462600301jpg-c357af61.jpeg Algunas de las notas.

El maestro Franklin Marte, director de la Escuela de Publicidad, y la maestra Fanny Zuleika Guzmán, directora de la Escuela de Diseño de Interiores, compartieron el concepto curatorial de la exhibición, enfatizando que cada pieza es un reflejo de la memoria y la pasión de sus autores.