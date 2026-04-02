Convocatoria Cultura Latinoamérica 2026 otorgará hasta 100,000 dólares en proyectos

La Fundación Sura seleccionará 10 iniciativas presentadas por duplas de organizaciones de distintos países. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación SURA anunció la apertura de la segunda edición de Cultura Latinoamérica, una convocatoria que busca fortalecer la sostenibilidad y proyección de organizaciones culturales mediante el desarrollo de proyectos colaborativos entre entidades de distintos países.

En esta edición se seleccionarán 10 iniciativas presentadas por duplas de organizaciones sin ánimo de lucro provenientes de México, República Dominicana, Panamá, Colombia, Brasil, Perú, Chile y Uruguay. Cada proyecto podrá recibir hasta 100,000 dólares para su ejecución.

Además del financiamiento, las iniciativas seleccionadas participarán durante un año en un proceso de acompañamiento que incluirá desarrollo institucional, comunicación estratégica, medición de impacto e intercambio de conocimientos entre pares, indica una nota de prensa.

Requisitos para participar

La convocatoria está dirigida exclusivamente a organizaciones culturales legalmente constituidas, con autonomía administrativa, experiencia comprobada y reflexiones vigentes sobre su sostenibilidad. No podrán participar entidades públicas ni con fines de lucro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/b431c2cc-5462-4d2e-8dfc-f9d9f339b382-6b8d23ed.jpg SURA ha tenido históricamente un rol activo en la promoción del arte y la cultura. (FUENTE EXTERNA)

Los proyectos deberán inscribirse en una de dos categorías: creación artística y/o comunitaria, enfocada en el desarrollo de productos o experiencias artísticas, o prácticas pedagógicas, orientadas a procesos formativos y de transmisión de saberes desde el arte y la cultura.

Asimismo, se valorará especialmente el potencial de las propuestas para generar conversación pública, incidencia cultural y articulación regional en torno a los desafíos compartidos de América Latina.

Las organizaciones interesadas podrán postular sus iniciativas hasta el 11 de mayo de 2026. Los resultados serán anunciados en julio del mismo año.

Con esta iniciativa, la Fundación SURA reafirma su compromiso con la promoción del arte y la cultura como motores de desarrollo y transformación social en la región.