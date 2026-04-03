Centro Cultural Taíno Casa del Cordón profundiza en las raíces lingüísticas de la Española

El panel del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón contó con la participación del escritor, músico y antropólogo Leonardo Nin. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, realizó el conversatorio "Voces de la Isla: Idiomas originarios de la Española", un espacio de reflexión que abordó la diversidad lingüística existente en la isla antes de la llegada de los europeos.

La ponencia abundó sobre los vocablos, expresiones e incluso la pronunciación que lograron entrar en el español caribeño y permanecer en el habla contemporánea.

La actividad contó con la participación del escritor, músico y antropólogo Leonardo Nin, y del poeta, ensayista e investigador Rafael García Bidó. Durante el encuentro, los especialistas compartieron hallazgos y aproximaciones en torno a las lenguas de los primeros pobladores de la isla.

Los expositores señalaron que, al momento del contacto europeo en 1492, en la Española convivían diversos grupos con raíces, vocabularios y sonoridades propias, que adoptaron el taíno como lengua principal de intercambio. Presentaron una aproximación de cómo sonaba esta lengua, usada tanto para la comunicación cotidiana como para las transacciones comerciales.

Permanencia del taíno en el español caribeño

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/6fa1e5e6-f8d6-441e-b6dc-1ce407b7b2a3-a24aabb0.jpg El encuentro fue encabezado por el antropólogo Leonardo Nin. (FUENTE EXTERNA)

Los investigadores expusieron avances en el estudio de las lenguas originarias de la isla, destacando que numerosos rasgos del taíno siguen presentes en el español caribeño.

Aunque esta lengua se considere desaparecida, su estructura y huellas fonéticas aún se reflejan en expresiones comunes y formas del habla en la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba.

En su intervención, el señor Leonardo Nin explicó los métodos comparativos que emplea para reconstruir la fonología taína a partir de raíces conservadas en palabras como "maví", "bejuco", "anaiboa", "maíz" o "iguana". Detalló que estos elementos permiten inferir significados, sonidos y estructuras gramaticales que sobrevivieron al contacto colonial.

A su vez, el señor Rafael García Bidó profundizó en la clasificación de los tres idiomas que coexistieron en la isla y en los rasgos fonéticos que distinguían al taíno del resto. También destacó la presencia de múltiples diminutivos y variaciones fonéticas que aún pueden rastrearse en el habla contemporánea.

El conversatorio ofreció al público una mirada actual sobre este patrimonio intangible, resaltando el aporte de los estudios lingüísticos para comprender la identidad cultural dominicana y el papel del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón en el impulso de iniciativas de investigación y desarrollo cultural.

El centro cultural está abierto al público de martes a domingo, de 9:30 a.m. a 6:30 p.m.

Para más información sobre sus actividades, los interesados pueden visitar la página web www.casadelcordon.com o seguir al centro en Instagram como @casadelcordon.