Soto Jiménez publica su nueva obra "Los muchachos de la democracia"

El lanzamiento del libro del general retirado José Miguel Soto Jiménez fue presentado por el reconocido historiador Roberto Cassá. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

El general retirado José Miguel Soto Jiménez puso a circular su nueva obra "Los muchachos de la democracia" en un lanzamiento a casa llena que tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad del Caribe y contó con la presencia de los expresidentes de la República Dominicana, Leonel Fernández e Hipólito Mejía.

Soto Jiménez, quien fungió como secretario general de las Fuerzas Armadas en el periodo 2000-2004, hizo un recuento de los hechos que dieron lugar a la conformación del grupo de oficiales llamados "Los muchachos de la democracia", debido a su juventud, cuya fecha exacta fue el 16 de mayo de 1990.

"Para esa época, yo estaba completamente inmerso en asuntos puramente militares, tanto en el comando de mi unidad, el Sexto Batallón de Cazadores, como en la docencia periódica en el curso de Comando y Estado Mayor", narró el general durante su discurso al que acudieron amigos militares y figuras políticas de los principales partidos, entre ellos, el exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque.

El libro, contado por su protagonista, se enfoca en la crisis electoral del llamado "fraude colosal" que sacudió al país y que vivieron tres líderes históricos: Joaquín Balaguer (PRSC), Juan Bosch (PLD), y José Francisco Peña Gómez (PRD).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/leonel-e-hipolitojpg-iwhatsapp-image-2026-04-06-at-94752-pm-8b8f6b01.jpeg Los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía dieron unas palabras en el lanzamiento. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

La actividad contó con la presentación formal de la obra a cargo del reconocido historiador Roberto Cassá.

El texto recoge los acontecimientos vinculados a las crisis electorales de 1990,1994 y 1996, así como el papel desempeñado por un grupo de oficiales entre los que se destacan Manuel Ernesto Polanco Salvador, González Ramírez, Zorrilla Ozuna, Uribe Peguero y otros coroneles que, en palabras del autor, estaban comprometidos con la defensa de la institucionalidad democrática, "asumiendo decisiones firmes orientadas a preservar la estabilidad institucional del país".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/31fa77b1-7807-40c8-8c43-f283d94674c7-074b4fa1.jpg Portada del libro de Soto Jiménez. (SAMIL MATEO)

Posterior a sus palabras, Hipólito Mejía habló del libro y reafirmó todo lo que allí se cuenta, expresando, con un poco de su humor, que lo leyó tres veces, y destacó el trabajo de los militares.

Más adelante, Leonel Fernández hizo un análisis de la historia dominicana de los últimos 60 años subrayando la fortaleza de la democracia.

"A partir de 1978, con la llegada de un nuevo escenario político, ese debate comenzó a transformarse. La democracia se consolidó como sistema, y entonces el enfoque empezó a desplazarse hacia temas económicos y sociales, que hoy siguen siendo el eje central del debate nacional", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/07/e58ce96e-b715-430c-978d-bfaf1f6b2222-08ef54d9.jpg El general retirado José Miguel Soto Jiménez durante sus palabras de apertura. (SAMIL MATEO)

Leonel confesó que lo leyó una vez y de igual forma ponderó la importancia del grupo. "La historia ha demostrado que esos procesos no son lineales, sino complejos". Ambos líderes se saludaron con abrazos al terminar sus intervenciones.