Meghan y Harry regresan a Netflix con una nueva serie llena de drama

Meghan Markle y el príncipe Harry, los duques de Sussex. ( FUENTE EXTERNA )

En el universo del entretenimiento contemporáneo, pocas combinaciones resultan tan intrigantes como la que propone la próxima apuesta de Netflix: realeza, drama juvenil al estilo de Gossip Girl y el exclusivo mundo del polo.

El resultado es una serie con guion impulsada por el príncipe Harry y Meghan Markle que promete convertirse en una de las producciones más comentadas del streaming.

Según reportes de Deadline, los duques de Sussex están desarrollando este nuevo drama a través de su productora Archewell Productions, en colaboración con los reconocidos productores Josh Schwartz y Stephanie Savage, responsables de éxitos como The O.C.

La serie se adentra en el sofisticado y competitivo universo del polo en Wellington, Florida, explorando rivalidades entre equipos y las complejas dinámicas sociales de las familias que los lideran.

Más allá del glamour, el proyecto tiene un componente profundamente personal para el príncipe Harry.

Apasionado del polo durante años, el duque no solo ha practicado este deporte de élite, sino que también ha participado recientemente en eventos como el Campeonato Mundial de Polo sobre Nieve St. Regis, donde incluso jugó bajo el seudónimo “Harry Wales”.

Esta conexión directa con el mundo ecuestre aporta autenticidad a una historia que promete ir más allá del drama superficial.

Cabe recordar que los duques ya exploraron este universo en la serie documental Polo, considerada una posible semilla creativa para este nuevo proyecto.

Ahora, el salto al formato de ficción abre la puerta a narrativas más complejas, donde el lujo, la tradición y las tensiones familiares se entrelazan con ambición y rivalidad.

Colaboración

Este anuncio también marca un nuevo capítulo en la relación entre los Sussex y Netflix. Tras el fenómeno global de Harry & Meghan y la recepción más tibia de With Love, Meghan, se especulaba que la colaboración había perdido fuerza.

Sin embargo, este nuevo drama confirma que el acuerdo entre ambas partes sigue vivo y evolucionando.

Y no se trata de un esfuerzo aislado. Según Deadline, la pareja continúa desarrollando otros proyectos dentro de su acuerdo con la plataforma, incluyendo adaptaciones de novelas románticas como The Wedding Date de Jasmine Guillory y Meet Me at the Lake de Carley Fortune.

Así, entre tradición aristocrática y drama contemporáneo, la gran pregunta queda en el aire: ¿logrará esta serie capturar el magnetismo de los romances intensos y las rivalidades al rojo vivo, algo así como un “Heated Rivalry” en versión ecuestre?

En un mundo donde el lujo y el conflicto siempre han sido ingredientes irresistibles, todo apunta a que el espectáculo apenas comienza.

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