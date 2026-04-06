Obra de Iván Tovar será presentada en la Bienal de Venecia 2026

Foto de archivo del pintor Iván Tovar, quien falleció en Santo Domingo el 13 de abril de 2020. ( LUIS GABÚ )

La Fundación Iván Tovar anunció la exposición "Iván Tovar: Le Retour", un evento colateral de la 61.ª edición de la Bienal de Venecia, que estará abierta al público del 9 de mayo al 22 de noviembre de 2026.

La muestra, comisariada por Christian Viveros-Fauné, se centrará en la trayectoria del artista dominicano Iván Tovar (1942-2020) y marcará su regreso a este escenario internacional, donde participó por última vez en 1972. La exposición se presentará en el Ex Istituto Idrografico del Museo Storico Navale, en Venecia.

El proyecto aborda el recorrido artístico de Tovar entre la República Dominicana y París, donde residió durante dos décadas, así como su posterior regreso al país. Esta aproximación se enmarca en las revisiones contemporáneas del surrealismo, coincidiendo con el centenario del "Manifiesto surrealista" de André Breton.

De acuerdo con el curador, la muestra propone situar la obra de Tovar dentro de una perspectiva más amplia del movimiento surrealista, incorporando contextos y experiencias fuera de los centros tradicionales del arte.

La exposición también se relaciona con la narrativa general de la 61.ª Bienal, titulada In Minor Keys, bajo la dirección de Koyo Kouoh.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/obra-de-tovar-4de83905.jpg La obra de "Iván Tovar: Le Retour" estará en la 61ª Bienal de Venecia.

Como parte de las iniciativas recientes en torno al legado del artista, se realizó una emisión postal conmemorativa en coordinación con el Instituto Postal Dominicano, dedicada tanto al centenario del surrealismo como a la trayectoria de Tovar.

Asimismo, en 2026 se publicará un catálogo monográfico a cargo de la editorial Turner Press, que incluirá ensayos de especialistas en arte contemporáneo.

La producción general del proyecto está a cargo de la Fundación Iván Tovar, con la participación de un equipo técnico y curatorial internacional. La iniciativa cuenta con el apoyo de entidades públicas y privadas, entre ellas Ministerio de Turismo de la República Dominicana, Banco Popular Dominicano y Banreservas.

Más

Iván Tovar nació en San Francisco de Macorís en 1942 y falleció en Santo Domingo en 2020. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y se trasladó a París en 1963, donde desarrolló gran parte de su carrera. En 2018 recibió el Premio Nacional de Artes Visuales de República Dominicana. Su obra ha sido expuesta en instituciones de Europa y América, incluyendo el Moderna Museet de Estocolmo y el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo.

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La Fundación Iván Tovar, creada en 2022, tiene como objetivo preservar y difundir la obra del artista, así como promover su estudio en el contexto del arte moderno y contemporáneo.