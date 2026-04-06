Temporada de Teatro Banreservas baja el telón con una temporada que conectó con el público

"Mis tres suegras", una de las obras que cerró el ciclo de la quinta Temporada de Teatro Banreservas. ( FUENTE EXTERNA )

La Quinta Temporada de Teatro Banreservas llegó a su fin por todo lo alto. Con salas llenas, aplausos sostenidos y una programación que mantuvo el interés del público durante todo marzo, esta edición 2026 -dedicada al teatrista Giovanny Cruz- confirmó el buen momento que vive la escena teatral dominicana.

Más que una cartelera, la temporada se ha convertido en un espacio donde conviven distintas miradas del teatro contemporáneo, mostrando una escena diversa, en crecimiento y con una identidad cada vez más definida.

Un cierre entre risas y emoción

El broche final tuvo lugar en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito con Mis tres suegras, una comedia del argentino Hugo Daniel Marcos, dirigida y producida por Josema Rodríguez. La obra aportó un aire fresco a la programación al apostar por el humor directo, logrando una conexión inmediata con el público.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/mis-tres-suegras2-f79aed0c.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/mis-tres-suegras3-452cf8ba.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/mis-tres-suegras4-9d7d1a38.jpg ‹ >

Con un ritmo ágil y actuaciones cargadas de energía, el elenco -integrado por Josema Rodríguez, Pamela de León, Karla Hatton, Patricia Muñoz y Jacqueline Estrella- sostuvo un montaje dinámico donde la risa fue el hilo conductor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/para-subir-al-cielo-14b87ccd.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/para-subir-al-cielo4-9209c174.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/para-subir-al-cielo3-b1749ed5.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/para-subir-al-cielo2-897f85f9.jpg ‹ >

En paralelo, el Centro Cultural Banreservas presentó Para subir al cielo, de Anacaona Teatro, dirigida por Lucina Jiménez y con dramaturgia de Esther Suárez. A diferencia de la comedia, esta propuesta apostó por un tono más íntimo y poético, ofreciendo un cierre equilibrado entre lo ligero y lo reflexivo.

Más allá de Santo Domingo

Uno de los grandes aciertos de esta edición fue su expansión territorial. Por primera vez, la temporada llegó también a Santiago, integrando el Centro Cultural Banreservas de esa ciudad y ampliando el acceso a nuevas audiencias.

Esta apertura responde a una visión clara: descentralizar la oferta cultural y acercar el teatro a más personas, creando puentes entre creadores, espacios y públicos.

Un espacio que sigue creciendo

Para Guillermo Cordero, creador del proyecto, la temporada ya superó su rol inicial. Hoy funciona como una plataforma que impulsa procesos creativos, acompaña a las compañías y fortalece el vínculo entre el arte y la gente.

El respaldo institucional también ha sido clave. Desde Banreservas, figuras como Leonardo Aguilera, Franklin Soriano, Lina Hernández y Mijaíl Peralta han sostenido una iniciativa que este año reunió a ocho compañías y una veintena de funciones.

Tradición y nuevas voces

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/mis-tres-suegras5-8c64cdbc.jpg

A lo largo del mes, la programación combinó propuestas que exploraron desde la memoria histórica hasta la comedia como espejo social.

Títulos como La gran depresión, El desahogo de una viuda, Liborio y Mis tres suegras convivieron con montajes como Las fábulas de Juan Niní, El camarón encantado, Emocionario, La Odisea y Para subir al cielo.

El resultado: una temporada que no solo entretuvo, sino que reafirmó el lugar del teatro como un espacio vivo, cercano y en constante transformación en la República Dominicana.