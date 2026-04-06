Rafael Núñez presentará su nuevo libro, "Santo Domingo: génesis y ruptura de dos naciones"
La obra analiza los procesos históricos que dieron lugar a República Dominicana y Haití
El periodista y escritor Rafael Núñez pondrá en circulación su más reciente obra, "Santo Domingo: génesis y ruptura de dos naciones", una reflexión histórica que examina los procesos que dieron origen a la isla de La Española y su evolución hasta dar paso a dos naciones con identidades propias: República Dominicana y Haití.
La obra ofrece una mirada integral que parte del contexto europeo previo a la llegada de Cristóbal Colón, abordando las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que impulsaron la expansión europea hacia el Nuevo Mundo.
Desde esta perspectiva, Núñez analiza cómo la herencia grecorromana, el cristianismo y las transformaciones de la Europa medieval influyeron en los procesos de conquista y colonización.
El libro profundiza en las raíces comunes, tensiones y desafíos compartidos entre ambos países, mostrando cómo, a pesar de su origen común, han seguido trayectorias distintas en la construcción de sus Estados.
La puesta en circulación se realizará el próximo martes 14 de abril, a las 6:00 de la tarde, en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en un acto al que asistirán destacadas personalidades del ámbito cultural, político, académico y comunicacional.
Claves para entender la división de la isla
Sobre la obra, el filósofo y escritor Eliades Acosta Matos la considera un aporte necesario y poco común en el estudio de la historia de La Española. Y destaca que ofrece una visión amplia y rigurosa de la evolución de ambos pueblos, permitiendo comprender las diferencias que hacen inviable cualquier proyecto de fusión.
Asimismo, la escritora y periodista investigadora Minerva Isa resalta que el libro constituye un estudio vasto y profundo, con un alcance histórico impresionante, al tiempo que pone en valor la sensibilidad poética del autor para narrar el pasado y el presente de ambas naciones.
En la dedicatoria, Núñez rinde homenaje a los padres fundadores de la nación dominicana y, de manera especial, a los mártires anónimos que entregaron sus vidas por el ideal patriótico, muchos de ellos olvidados por la historia oficial, pero presentes en la memoria profunda del país.