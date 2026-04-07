Ángela Carrasco: "Junio va a ser muy especial porque estaré en un programa de duetos en TV Española

La destacada cantante dominicana Ángela Carrasco, quien desarrolló gran parte de su carrera en España y alcanzó proyección internacional tras su debut en el musical Jesucristo Superstar junto al fenecido cantautor Camilo Sesto, regresará a la República Dominicana para protagonizar dos conciertos sinfónicos junto al maestro Amaury Sánchez y la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo.

Con más de cinco décadas de trayectoria, la artista mantiene una agenda activa que incluye su participación en un programa de nuevos talentos en la Radio Televisión Española.

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—Hábleme de la perspectiva de su carrera hoy día. He sabido que en su agenda está la República Dominicana...

Bueno, uno siempre hace las cosas pensando en alguien. En mi caso, primero fue mi madre: quería que me viera perfecta, que se sintiera orgullosa. Y hoy ese sentimiento se extiende a mi país; me encantaría que me vea así, perfecta, que se sienta orgulloso de lo que hago y de cómo lo hago.

Para mí ha sido un verdadero placer dedicarme a lo que siempre he querido, sobre todo viniendo de una familia tan ligada a la música: mi padre guitarrista y mi madre cantante, a quien siempre quise parecerme.

Al final, uno trabaja por los suyos -mis hijos, mi marido-, pero también por su país. Y me hace muy feliz sentir que la gente valora y disfruta mi trabajo.

—Este año su carrera parece ir a un ritmo un poco más pausado, ¿cómo se proyecta en lo que queda del año?

La verdad es que he tenido la gran suerte de continuar en mi carrera. Como sabes, ha habido muchos paros, pero no para mí sola, sino para muchos artistas por todas las cosas que han pasado. Aunque yo te puedo decir que he estado en teatros en Colombia: Cali, Medellín, Bogotá.

Pero junio va a ser muy especial porque voy a estar en un programa de duetos para la Televisión Española. Es un concurso muy interesante y seré una de las personas que va a estar en él, viendo las canciones, programando todo esto.

—¿Y qué representa para ti estar en ese proyecto?

Cuando alguien te elige para algo así, para mí es un verdadero privilegio. Me hace muy feliz que me llamen y me digan: "Ángela, tenemos este proyecto y creemos que eres la persona indicada", porque no es algo que cualquiera pueda hacer.

Primero, hay que tener una profesión sólida y, además, conectar con la gente.

—Su trayectoria habla...

Claro, estoy muy contenta porque me encanta dar clases de canto. Me gusta decirles a los artistas nuevos que no se trata de hacer lo mismo que otros, sino de acercarse a lo que les inspira. No es imitar, es tomar esa referencia y transformarla en algo propio y valioso.

—¿Es difícil ahora mismo?

Ahora mismo la televisión está llena de gente que canta, baila, brinca. Mientras más cosas haces es mejor, pero cómo lo haces es lo más importante. Y ahí es donde yo trabajo con mis alumnos.

No tienes que ser Thalía, ni Ángela Carrasco, ni nada. Haz algo lo cual te acerque a eso, pero que te haga mejor o te permita ser mejor que lo imitado.

—¿Viene algún otro proyecto en junio?

Sí, ante todo quiero abrir mi propia escuela. Me gustaría que estuviera en España, pero donde realmente quiero dar el palo, como dicen, es en la República Dominicana. Me haría muchísima ilusión.

Aquí hay un talento que no se puede dejar pasar. La gente, con solo sonreír, ya transmite algo especial: el ritmo, el baile, su forma de ser. Por eso me encantaría que la oportunidad que yo tuve -de salir de mi país hacia España- también la puedan tener otros.

Eso aporta muchísimo, primero al país, y luego permite que ese talento sea reconocido como se merece.

—¿Será en Santo Domingo?

Sí, sí. Pienso que la escuela debería estar en Santo Domingo, pero no es mala la idea de que Santiago de los Caballeros, que es una gran ciudad y con un talento maravilloso, también pueda acoger que uno o dos días podamos ir allí también.

Hay mucha gente que quiere cantar, bailar. Entonces es bueno también que eso suceda.

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"Aquí hay un talento que no se puede dejar pasar. La gente, con solo sonreír, ya transmite algo especial: el ritmo, el baile, su forma de ser" Ángela Carrasco Artista dominicana “

—¿Internacionalmente, cómo sigue su trabajo este año?

En julio voy a estar en teatros de Estados Unidos: Miami, Orlando y Nueva York. Luego vuelvo a mi país para hacer dos presentaciones en formato sinfónico, la primera será el 25 de julio en el Teatro Nacional junto al maestro Sánchez y la Filarmónica de Santo Domingo.

Va a ser un concierto muy especial porque estamos haciendo una selección de los éxitos musicales que el público hizo suyos.

Y después llegaremos al Gran Teatro del Cibao, el 1 de agosto, con ese mismo concierto sinfónico. A Santiago le debo mi corazón porque yo estuve con mi papá ahí cuando él daba clases de guitarra y yo también estudiaba.

—¿Ha pasado por su cabeza la posibilidad de grabarlo?

Sí, claro. No podemos dejar pasar esto, porque muchas veces haces cosas importantes y luego no quedan registradas. Esta vez sí queremos grabarlo, enviarlo a otros países y que permanezca.

Es algo muy valioso. He estado en teatros en Colombia, luego en España con el programa, también en EE. UU. ... y quiero que todo eso forme parte de un gran recorrido.

Porque, sinceramente, he vivido momentos increíbles -con Celia Cruz, con Camilo Sesto y con tantos artistas- y no los tengo documentados, solo pequeños recuerdos. Por eso, esta vez no quiero que se pierda.

—¿Qué ha representado España en su vida?

Bueno, tú sabes que hay sueños que se cumplen, pero yo nunca imaginé que el de España se haría realidad. No todos los artistas latinos tenemos la oportunidad de conectar así en un país como España, y para mí eso fue algo especial.

Me siento orgullosa de la huella que dejé y de mi manera de actuar. Ay, Dios mío... se me ponen los pelitos de punta al recordarlo.