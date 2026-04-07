Crónicas Musicales inicia selección de 100 Merengues esenciales de los años 80

Crónicas Musicales es una iniciativa del periodista Máximo Jiménez que busca celebrar la década dorada del merengue dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

La tertulia "Crónicas Musicales", iniciativa del periodista y crítico musical Máximo Jiménez, anuncia el lanzamiento de un ambicioso proyecto cultural: la selección de los 100 merengues esenciales de la década de 1980, considerada como la etapa de mayor esplendor del género.

Este ranking, que comenzará a publicarse a partir de este martes 7 de abril, estará compuesto exclusivamente por temas creados por compositores dominicanos, con el objetivo de resaltar la riqueza autoral y musical de una época que definió la identidad sonora del país.

Para la conformación de esta lista, se convocará a una amplia y plural representación de artistas, músicos, cronistas musicales y coleccionistas, procurando que la selección sea inclusiva, equitativa, diversa y representativa de las distintas corrientes, estilos y protagonistas del merengue en los años 80, indica una nota de prensa.

Selección

Más que una simple enumeración de canciones, esta iniciativa busca generar un espacio de reflexión, debate y análisis, así como fomentar la socialización de una década que dejó una huella imborrable en la cultura popular dominicana.

"Esta selección no pretende ser definitiva, sino abrir la conversación. Queremos que el público recuerde, cuestione, descubra y, sobre todo, se reconecte con una época extraordinaria de nuestra música", expresó Máximo Jiménez.

Una vez completada la lista de los 100 merengues, el semanario La Crónica publicará un compendio especial que reunirá las canciones seleccionadas, constituyendo un valioso documento de consulta y memoria musical.

Con esta propuesta, la tertulia "Crónicas Musicales" reafirma su compromiso con la difusión, valoración y estudio del patrimonio sonoro dominicano, invitando al público a ser parte activa de este recorrido por los años dorados del merengue.