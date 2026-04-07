Fallecen los artistas dominicanos Roberto Flores y Carlos Grullón

Los pintores dominicanos Roberto Flores y Carlos Grullón. ( FUENTE EXTERNA )

La comunidad artística dominicana está de luto tras el fallecimiento de dos destacadas figuras del arte dominicano: el muralista Roberto Flores y el pintor, músico y autor Carlos Grullón.

Ambos decesos fueron informados por Joel Gonell, presidente del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap), quien expresó su profundo pesar por la pérdida de estos referentes de la plástica nacional.

Gonell precisó que Roberto Flores falleció el pasado Viernes Santo, mientras que Carlos Grullón murió este martes.

Trayectorias

Nacido en Santo Domingo, Flores ingresó en 1966 a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde fue discípulo de reconocidos maestros como Domingo Liz y Jaime Colson.

Su obra refleja una profunda conexión con la identidad cultural dominicana, combinando elementos realistas con expresiones simbólicas, y se mantiene como un pilar fundamental del arte contemporáneo del país.

Flores desarrolló también una destacada labor docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Escuela Nacional de Bellas Artes y la Escuela de Bellas Artes de San Francisco de Macorís, formando generaciones de artistas.

A lo largo de su carrera, realizó exposiciones individuales en instituciones como el Museo de Arte Moderno y galerías de Santo Domingo, así como en Madrid, Curazao, Nueva York y San Juan. Además, su legado incluye importantes murales y frescos en espacios públicos y religiosos de República Dominicana.

En el caso de Carlos Grullón, oriundo de Santiago de los Caballeros, inició sus estudios con su padre, el pintor costumbrista Mario Grullón, y con el maestro Yoryi Morel, tanto en sus ateliers como en la Escuela de Bellas Artes de Santiago.

En 1970 ingresó a la Escuela de Diseño de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), donde recibió clases de Antonio Prats-Ventós y Aquiles Aznar.

En 1975 realizó su primera exposición individual en los Salones del Centro de Recreo de Santiago de los Caballeros y, en 1977, expuso en Puerto Príncipe, Haití, invitado por la Universidad Estatal Haitiana.

A lo largo de su carrera realizó doce exposiciones individuales, la última en 1986 en la Galería de Soto, y participó en múltiples exposiciones colectivas nacionales.

Su obra se encuentra presente en colecciones privadas e instituciones tanto en República Dominicana como en otras ciudades del Caribe y Estados Unidos, consolidando su reputación como un referente del arte dominicano.

El Codap y la comunidad artística dominicana lamentan profundamente la partida de Roberto Flores y Carlos Grullón, reconociendo en ambos la huella imborrable que dejan como creadores y maestros, cuya obra constituye un verdadero manifiesto del arte auténtico de su tiempo.

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