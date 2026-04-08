Jóvenes músicos del Caribe triunfan en la Gran Final del BritchamDR YMoCA2026

La nueva generación de músicos clásicos del Caribe brilló en la Gran Final 2026 del BritchamDR Young Musician of the Caribbean Award (BritchamDR YMoCA), celebrada en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, en una velada que reunió talento, excelencia artística y un público entusiasta.

Organizado por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana, en esta cuarta edición subieron al escenario nueve jóvenes instrumentistas de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, seleccionados mediante un riguroso proceso de evaluación internacional iniciado con una convocatoria abierta a músicos del Caribe de entre 12 y 26 años.

Durante la final, los participantes interpretaron un repertorio de alto nivel técnico y artístico ante un jurado británico integrado por destacados profesionales de la música.

Se destacan: Simon Lepper, pianista y académico del Royal College of Music; Andrea Gajic, jefa del Departamento de Cuerdas del Royal Conservatoire of Scotland; y Claire Wickes, flautista principal de la English National Opera Orchestra.

Ganadores del BritchamDR YMoCA

En la categoría Junior, el primer lugar fue para el pianista dominicano Filippo Ciuccarelli Oliva . En la categoría Senior, el galardón recayó en el flautista cubano Darío Cuba Hernández , mientras que en la categoría Young Professional resultó ganador el violinista puertorriqueño Javier Torres Delgado .

. En la categoría Senior, el galardón recayó en el flautista cubano , mientras que en la categoría Young Professional resultó ganador el violinista puertorriqueño . Los jóvenes fueron evaluados bajo criterios de excelencia técnica, interpretación artística y proyección musical, y recibieron certificados, trofeos y becas para participar en programas musicales de verano en el Reino Unido.