Netflix revela fecha de estreno de "Berlín y la dama del armiño", el spin-off de "La casa de papel"

"Berlín y la dama del armiño" llega a Netflix el 12 de mayo. ( FUENTE EXTERNA )

El universo de La casa de papel sigue expandiéndose y lo hace apostando por uno de sus personajes más destacados. Berlín regresa como protagonista en Berlín y la dama del armiño, la nueva entrega que llegará a Netflix el próximo 15 de mayo, consolidando el éxito del spin-off iniciado en 2023.

En esta ocasión, la historia abandona el aire parisino para trasladarse al sur de España. Sevilla se convierte en el nuevo escenario de lujo donde se desarrolla el golpe: el robo de una obra de arte de valor incalculable.

Pero, como ya es tradición en esta franquicia, el botín es solo una excusa. El verdadero espectáculo está en la estrategia, el estilo y la teatralidad con la que Berlín convierte cada crimen en una obra cuidadosamente coreografiada.

El elenco

Interpretado nuevamente por Pedro Alonso, Andrés de Fonollosa vuelve a desplegar su carisma entre lo seductor y lo impredecible. Su visión del delito como arte (y del riesgo como placer) marca el ritmo de una narrativa donde el glamour y la tensión conviven en cada escena.

El atractivo no se queda solo en su protagonista. La banda regresa con rostros conocidos como Keila, Damián, Cameron, Roi y Bruce, reforzando esa química que convirtió al primer spin-off en un éxito.

Sin embargo, las nuevas incorporaciones prometen sacudir la dinámica del grupo. Entre ellas destaca Candela, interpretada por Inma Cuesta, cuya presencia amenaza con desestabilizar emocionalmente a Berlín. A esto se suman el Duque y la Duquesa de Málaga, interpretados por José Luis García-Pérez y Marta Nieto, quienes se sitúan en el centro del conflicto.