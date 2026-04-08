Moca se prepara para celebrar su Primera Feria del Libro y la Cultura 2026

El escritor mocano Pedro Ovalles estará presente en la Primera Feria del Libro y la Cultura 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El municipio de Moca será escenario de la Primera Feria del Libro y la Cultura de Moca, una iniciativa sin fines de lucro desarrollada por la agencia de turismo cultural y ecológica Quieroloma que busca impulsar la cultura, visibilizar el talento local y fortalecer la identidad cultural de la Villa Heroica a través de la literatura, las artes plásticas, la artesanía y la música.

Bajo el lema "Abre un libro y cultiva tu mente", esta iniciativa nace con el propósito de crear un espacio de encuentro para el conocimiento, el arte y la expresión cultural, integrando a niños, jóvenes y adultos en una experiencia enriquecedora en Moca, capital de la provincia Espaillat.

Esta primera edición estará dedicada al docente y escritor mocano Pedro Ovalles, quien por más de 40 años ha contribuido al desarrollo de la literatura y la educación en la región, detalla una nota de prensa.

Del 16 al 18 de abril, recibiremos familias, estudiantes, docentes y público general podrá disfrutar de diversas actividades a realizarse en distintos espacios del pueblo de Moca.

Programa de actividades

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El programa es sustancial y variado; incluye varios coloquios literarios, charlas educativas, conferencias, más de seis puestas en circulación de libros (un hito), una exposición de artes plásticas a cargo de Stanley Pérez, una obra de teatro, un taller de pintura para niños y exposición de artesanía en el Parque Cáceres. También habrá música en vivo, degustación de mofongo y otras actividades lúdicas.

Para el acto de apertura hay confirmados varios escritores de Santo Domingo (Mateo Morrison, Basilio Belliard, Gustavo Olivo) y algunos embajadores.

Algunas actividades se van a desarrollar de modo simultáneo en diversos lugares, tales como la Biblioteca Municipal Gabriel Morillo, el Centro Comunitario Juan María Contín, el Auditorio de Utesa y en centros educativos. La venta de libros será en el Parque Ramón Cáceres, lo que permitirá una mayor integración de la comunidad.

La feria es una iniciativa sin fines de lucro, organizada con el esfuerzo de diversos actores culturales, con el objetivo de proyectar a Moca como un municipio dinámico, creativo y comprometido con el desarrollo cultural.

Quieroloma extiende una invitación abierta a toda la ciudadanía a participar y a vivir esta experiencia que celebra lo mejor de la cultura y el pensamiento.

"Esta feria es una oportunidad para reencontrarnos con los libros, con nuestras raíces y con el talento de nuestra gente", Moca no solo produce buena yuca, sino también arte y literatura, expresó Fari Rosario, coordinador general del evento y gerente de Quieroloma.