José Báez Guerrero pospone presentación de su libro "Siete cuentos más" por condiciones climáticas

La puesta en circulación de la nueva obra del abogado y periodista José Báez Guerrero, "Siete cuentos más", ha sido pospuesta por las condiciones climáticas. ( FUENTE EXTERNA )

El abogado y periodista José Báez Guerrero informó la posposición del lanzamiento de su libro Siete cuentos más, pautado para este 8 de abril en Santo Domingo, debido a las condiciones climáticas y los riesgos en el tránsito.

"Por causa del clima y los peligros del tránsito, queda pospuesta la presentación de mi libro "Siete cuentos más" que sería hoy en Librería Cuesta. Oportunamente avisaré nueva fecha", informó Báez Guerrero en la red social X.

El abogado y periodista José Báez Guerrero iba a poner en circulación este miércoles su nueva obra, en el auditorio Pedro Mir de la Librería Cuesta, en Santo Domingo, a las 6:00 pm.

La presentación estaría a cargo de la escritora Emilia Pereyra, Premio Nacional de Periodismo 2019, ganadora del Premio Enriquillo de Novela Histórica 2020 y finalista del Premio Planeta en 1998 por su novela "Cenizas del querer".

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Una narrativa holística

En el prólogo del libro, Báez Guerrero explica que sus relatos parten de "escenas para motivar el pensamiento y excitar el sentimiento", construidas desde la ficción, bajo la premisa de que "muchas veces la obscena verdad es más fea".

De acuerdo con la sinopsis, "Siete cuentos más" propone una narrativa de carácter holístico, en la que siete historias se articulan sobre realidades históricas, contemporáneas y futuras, ofreciendo al lector distintos contextos que enriquecen la lectura.

La obra recorre diversos registros narrativos: desde el tono noir, con elementos de violencia y erotismo, hasta referencias bíblicas como el profeta Daniel; pasando por escenarios que incluyen la génesis de Farafangana, prácticas de brujería haitiana, posibles crisis tecnológicas y proyecciones hacia el año 2038, así como episodios vinculados a los abusos del régimen de Rafael Trujillo.

El autor plantea el libro como un experimento literario en el que cada relato cumple una función dentro de un conjunto integrado, "como los átomos de una molécula", en alusión a la idea de una obra concebida como un todo.