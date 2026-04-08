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Príncipe Harry
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El príncipe Harry recibirá millones de libras tras ganar su batalla legal contra la prensa británica

El caso reunió a varias figuras públicas como Elton John, David Furnish, Sadie Frost y Liz Hurley

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    El príncipe Harry recibirá millones de libras tras ganar su batalla legal contra la prensa británica
    El príncipe Harry recibirá una indemnización superior a los 10 millones de libras tras batalla legal con prensa británica. (FUENTE EXTERNA)

    El juicio encabezado por el príncipe Harry contra la editorial del Daily Mail llegó a su fin el pasado 31 de marzo tras diez semanas de audiencias.

    El caso reunió a varias figuras públicas como Elton John, David Furnish, Sadie Frost, Liz Hurley, Simon Hughes y la baronesa Lawrence de Clarendon, quienes se unieron en una demanda contra Associated Newspapers.

    Los demandantes acusaron a la editorial de haber llevado a cabo prácticas ilegales durante más de dos décadas, incluyendo el hackeo de buzones de voz, la instalación de micrófonos ocultos y la obtención de información privada mediante engaños. Por su parte, la empresa negó desde el inicio todas las acusaciones, calificándolas de infundadas.

    Indemnización

    El resultado fue favorable para el príncipe Harry, quien recibirá una indemnización superior a los 10 millones de libras. Además, la editorial de The Sun emitió disculpas formales por años de espionaje e invasión a su privacidad.

    Este no es el primer caso del príncipe Harry contra la prensa británica. En 2023 ganó una demanda contra Mirror Group Newspapers, y en 2025 alcanzó un acuerdo millonario con el grupo de Rupert Murdoch, que incluyó el reconocimiento de prácticas ilegales, incluso relacionadas con el acoso a su madre, la princesa Diana.

    • El caso marca un precedente importante en la relación entre celebridades y medios, dejando claro que la privacidad también tiene límites incluso en el mundo del espectáculo.
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