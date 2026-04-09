El CDP reconoce a 39 periodistas por su compromiso y trayectoria

Parte de los periodistas homenajeados durante la tercera Gala de Reconocimiento a la Prensa organizada por el CDP en Santo Domingo. ( SUMINISTRADA )

La directiva del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Seccional Distrito Nacional, reconoció este martes la trayectoria de 39 periodistas por sus aportes a la sociedad, durante la tercera Gala de Reconocimiento a la Prensa.

El acto se celebró en la Sala Aída Bonnelly del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde se rindió homenaje a comunicadores y periodistas que han ejercido su labor con ética, responsabilidad y compromiso social.

Durante la ceremonia, el secretario general del CDP en el Distrito Nacional, Wilder Páez, destacó que esta tercera edición reafirma el valor del ejercicio responsable del periodismo y el reconocimiento a profesionales que han dedicado su vida a informar.

Páez subrayó que en apenas tres años han sido exaltados más de 100 periodistas, lo que, a su juicio, evidencia la importancia de visibilizar el trabajo de quienes contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la libertad de expresión.

Asimismo, reflexionó sobre los desafíos actuales del periodismo en un entorno marcado por la inmediatez digital, las redes sociales y la hiperconectividad.

"Hoy cualquiera puede opinar, pero no todos informan con rigor. Por eso debemos resaltar a quienes ejercen esta profesión con formación, ética y compromiso", expresó.

Homenaje a comunicadores destacados

En ese contexto, exhortó a las nuevas generaciones a asumir el periodismo como una vocación que exige responsabilidad, credibilidad y coherencia, tomando como referencia a los profesionales reconocidos.

a las a asumir el como una que exige responsabilidad, credibilidad y coherencia, tomando como referencia a los profesionales reconocidos. Entre los periodistas homenajeados figuran Andrea Ramos , el veterano Napoleón Beras , Félix Vinicio Lora, Fausto Polanco , , Mary Yerlyn Paula, Domingo Batista, Teresa Casado, Jacqueline Morrobel , Kirsis Díaz, Jhonny Vásquez, Daniel Candelario, Margaret Ramírez, Yamil Drullard, Milly Suero, Rolando Correa, Juana Ramírez, Francisca Ramírez, Néstor Estévez , Loida Peña, Leandra Encarnación y Adriana Peguero, entre otros.

, el veterano , Félix Vinicio Lora, , , Mary Yerlyn Paula, Domingo Batista, Teresa Casado, , Kirsis Díaz, Jhonny Vásquez, Daniel Candelario, Margaret Ramírez, Yamil Drullard, Milly Suero, Rolando Correa, Juana Ramírez, Francisca Ramírez, , Loida Peña, Leandra Encarnación y Adriana Peguero, entre otros. La gala contó con la presencia de autoridades, comunicadores, familiares de los homenajeados e invitados especiales, en un ambiente que resaltó la importancia del periodismo como pilar de la sociedad democrática.

Reflexiones sobre el periodismo actual

El presidente del CDP, Luis Pérez, también intervino durante la actividad y afirmó que la dignidad de los periodistas debe ocupar siempre un lugar prioritario dentro del ejercicio profesional.

En nombre de los reconocidos, el periodista Néstor Estévez agradeció la distinción y destacó que el periodismo consiste en la búsqueda constante de la verdad.

La conducción del evento estuvo a cargo de la comunicadora Yannerys Paulino.