Centro Cultural Rainieri abrirá próximamente en Punta Cana como un legado para la región Este

Los esposos Haydée y Frank Rainieri, artífices del Centro Cultural Rainieri, junto a sus hijos Paola, Frank Elías y Francesca Rainieri. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Cultural Rainieri abrirá próximamente sus puertas en Punta Cana, con la propuesta de convertirse en un espacio clave para la difusión de la historia, el arte y la identidad dominicana, dirigido tanto a residentes como a los miles de turistas que visitan la zona.

Impulsado por la visión del empresario Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana, junto a su esposa Haydée Kuret de Rainieri, el proyecto es un sueño de los esposos desde hace 25 años y un legado que pretenden dejar.

El centro se integrará al desarrollo de la comunidad para fortalecer el sentido de pertenencia a través de experiencias culturales y expositivas.

En un video compartido en las redes sociales, Frank Rainieri destacó que este centro representa "un granito de arena por nuestro país", al tiempo que fomenta el acceso a experiencias culturales significativas y genera oportunidades de aprendizaje y crecimiento para toda la comunidad.

Una necesidad cultural para el Este

El empresario también subrayó que la iniciativa responde a una necesidad real en región. "Tenemos millones de visitantes que vienen a esta zona, y muchos no saben ni siquiera que están en la República Dominicana", expresó.

Asimismo, señaló que la comunidad de Verón-Punta Cana, que ya supera los 200 mil habitantes, carecía de un espacio que fortaleciera su identidad colectiva. En ese sentido, el Centro Cultural Rainieri está concebido como un lugar de esparcimiento, conocimiento y aprendizaje para todos.

"Haydée y yo nos sentimos orgullosísimos de poder dejar este legado a nuestro país y a nuestra zona. Vengan a visitar el Centro Cultural Rainieri, es algo que nos llena de satisfacción y orgullo. Es un granito de arena por nuestro país", ponderó.

De su lado, Haydée Kuret de Rainieri destacó el alcance del proyecto y su impacto cultural:

"Con Dios delante, la cultura, música, teatro y obras de arte estarán con nosotros en Punta Cana, y para toda la zona Este y todo nuestro país. Además, para todos los turistas que nos visitan, que sepan que República Dominicana es más que sol, playa y arena, también somos cultura".

Rainieri recordó que la idea original se remonta a finales de la década de los 90, cuando pensó en crear una casa de la cultura en Higüey.

Con el paso del tiempo, ese sueño evolucionó hasta convertirse en un complejo cultural de mayor alcance, alineado con su visión de que Punta Cana trascienda el concepto de sol y playa.

El grupo ha insistido en que el destino turístico debe ser también una puerta de entrada al conocimiento de la identidad nacional.