×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
exposición Minerva Mirabal
exposición Minerva Mirabal

El Centro Cultural Banreservas inaugura exposición sobre Minerva Mirabal

La muestra incluye 16 obras de Minerva Mirabal y otras de artistas destacados, y estará abierta al público hasta el cinco de junio

    Expandir imagen
    El Centro Cultural Banreservas inaugura exposición sobre Minerva Mirabal
    Gladialisa Peralta, gerente del Centro Cultural Banreservas Santiago; Karina Souffront, directora senior de Negocios Personales Banreservas Zona Norte; Manuel Tavárez Mirabal, presidente de la Fundación Hermanas Mirabal, y Minou Tavárez Mirabal, en la inauguración de la exposición "Un siglo: la dimensión artística de Minerva Mirabal". (SUMINISTRADA)

    El Centro Cultural Banreservas Santiago, en coordinación con la Fundación Hermanas Mirabal, inauguró la exposición "Un siglo: la dimensión artística de Minerva Mirabal", una muestra que reúne obras inéditas de la heroína dominicana.

    La exposición, que abarca fotografías, pinturas y esculturas, rinde homenaje a María Argentina Minerva Mirabal Reyes con motivo del centenario de su nacimiento. A través de paisajes, escenas costumbristas y retratos, cada pieza revela el lado sensible de la artista, cuya obra transita del impresionismo a la abstracción.

    Gladialisa Peralta, gerente del Centro Cultural Banreservas Santiago, expresó que la iniciativa constituye un emotivo encuentro con la sensibilidad, el talento y el coraje de una de las grandes mujeres de la historia dominicana, así como un sentido homenaje a la memoria de Minerva y sus hermanas: Patria, María Teresa y Dedé.

    Reacciones y homenaje a Minerva Mirabal

    "Esta exposición no es solo un acto de justicia histórica; es, sobre todo, una revelación estética. Nos permite descubrir a la mujer que, además de heroína y mártir, fue una creadora sensible y profunda", afirmó.

    Expandir imagen
    Infografía
    Una vista del público.

    De su lado, Manuel Tavárez Mirabal, presidente de la Fundación Hermanas Mirabal, agradeció al Centro Cultural y a Abil Peralta, consultor y productor del proyecto, por presentar la obra de su madre en un espacio vinculado a la memoria histórica del país.

    "Todo su arte es un reflejo de ese espíritu indomable y su amor por la justicia y la libertad. Me emociona pensar que su obra artística muestra al mundo, por primera vez, su legado y su pasión. Que la obra de Minerva nos inspire a seguir luchando por la justicia, la libertad y la belleza", expresó Tavárez.

    Expandir imagen
    Manuel Tavárez Mirabal, presidente de la Fundación Hermanas Mirabal, agradece al Centro Cultural y a Abil Peralta por presentar la obra de su madre en un espacio vinculado a la memoria histórica del país.<br>
    Manuel Tavárez Mirabal, presidente de la Fundación Hermanas Mirabal, agradece al Centro Cultural y a Abil Peralta por presentar la obra de su madre en un espacio vinculado a la memoria histórica del país.
    Expandir imagen
    Minou Tavárez Mirabal observa las obras de la exposición "Un siglo: la dimensión artística de Minerva Mirabal", en el Centro Cultural Banreservas Santiago.
    Minou Tavárez Mirabal observa las obras de la exposición "Un siglo: la dimensión artística de Minerva Mirabal", en el Centro Cultural Banreservas Santiago.
      RELACIONADAS

      La curaduría estuvo a cargo de Guadalupe Casasnovas e incluye 16 obras de Minerva Mirabal y nueve de otros artistas, entre ellos Miguel Núñez, Pedro Pascual, Virgilio García y Radhamés Mejía.

      La exposición estará abierta al público hasta el cinco de junio, de martes a viernes, en horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., y los fines de semana de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., en el tercer piso del emblemático edificio del antiguo Hotel Mercedes, ubicado en la calle 30 de Marzo esquina Máximo Gómez.

      El Centro Cultural Banreservas continúa su labor de promover la cultura y la historia, reafirmando con esta muestra que el arte, al igual que la libertad, es un legado que trasciende generaciones.

      TEMAS -

        Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.