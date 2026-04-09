Guillermo Francella recibirá el Premio Platino de Honor en 2026

Guillermo Francella recibirá el Premio Platino de Honor. En esta imagen de archivo se ve al actor saludar a sus seguidores durante un evento. ( EFE/JORGE ZAPATA )

El actor argentino Guillermo Francella será distinguido con el Premio Platino de Honor durante la XIII edición de los Premios Platino, que se celebrará el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco, ubicado en la Riviera Maya.

El reconocimiento destaca su trayectoria en el audiovisual iberoamericano y su participación en producciones de cine, televisión y teatro a lo largo de más de cuatro décadas.

En televisión, Francella formó parte de populares comedias argentinas como Casados con hijos, Poné a Francella y El hombre de tu vida. Su trabajo en este ámbito le ha valido múltiples premios Martín Fierro, incluido el Martín Fierro de Oro en 2024.

En cine, participó en títulos como Rudo y Cursi, dirigida por Carlos Cuarón, y consolidó su reconocimiento internacional con El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella, ganadora del Óscar a mejor película internacional.

También destacó por su papel en El clan, de Pablo Trapero, por el que obtuvo el Premio Platino a Mejor Interpretación Masculina.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/guillermo-francella-fa8ddd46.jpg Guillermo Francella.

Su filmografía reciente incluye El robo del siglo, Granizo y La extorsión, además de la serie El encargado, por la que recibió el Premio Platino a Mejor Interpretación Masculina en 2023.

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Francella sucede en este reconocimiento a figuras como Eva Longoria, Cecilia Roth y Benicio del Toro, entre otros.

La ceremonia forma parte de los Premios Platino, organizados por Egeda y Fipca, con el objetivo de promover la industria audiovisual iberoamericana.