Basílica de Santa María del Coro, la joya barroca de San Sebastián que fue profanada por Tokischa

Tokischa desata la polémica al grabar en la Basílica de Santa María del Coro, en San sebastián (España). ( FUENTE EXTERNA )

La basílica de Santa María del Coro, uno de los templos más emblemáticos de la ciudad, se ha visto envuelta en una intensa controversia tras la grabación no autorizada de un video protagonizado por la rapera dominicana Tokischa en el que lució en topless en su interior.

Erigida en 1774 sobre los vestigios de antiguas iglesias medievales, la basílica constituye un referente indiscutible del patrimonio histórico y religioso de San Sebastián. Su arquitectura destaca por una armónica fusión de estilos barroco, gótico, churrigueresco y neoclásico.

La imponente fachada principal, flanqueada por dos torres y coronada por una escultura de San Sebastián, así como su alineación urbana con la Catedral del Buen Pastor, refuerzan su relevancia dentro del paisaje urbano.

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Declarada basílica menor en 1973, alberga en su interior la venerada imagen de la Virgen del Coro, patrona local. Su estructura, compuesta por tres naves, se eleva con majestuosas bóvedas que superan los 27 metros de altura, sostenidas por robustos pilares que realzan la solemnidad del espacio.

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Posibles implicaciones legales

Tras la difusión del material audiovisual, el Obispado de San Sebastián ha manifestado su rechazo, señalando que la grabación vulnera el carácter sagrado del recinto. Asimismo, ha solicitado la retirada inmediata del contenido y ha confirmado que evalúa emprender acciones tanto legales como canónicas, recordando que la autorización para filmar había sido previamente denegada.

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En paralelo, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha interpuesto una denuncia al considerar que los hechos podrían constituir un delito de profanación, tipificado en el Código Penal español como actos ofensivos realizados en lugares de culto.

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De prosperar el proceso judicial, la artista podría enfrentarse a sanciones económicas u otras medidas, en función de la valoración de la intencionalidad y el impacto del contenido difundido.

Un antecedente en República Dominicana

Este episodio no es aislado en la trayectoria de la artista. En 2021, en la La Vega, el entonces alcalde Kelvin Cruz impulsó acciones legales contra Tokischa por hechos similares en el santuario de la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia, ubicado en Bayacanes.

La denuncia fue presentada ante la fiscalía local con el respaldo de autoridades municipales y policiales, en respuesta a lo que consideraron una grave falta de respeto hacia un espacio sagrado.

Según la legislación dominicana, este tipo de conductas puede acarrear penas que van desde multas hasta prisión, especialmente cuando implican exhibicionismo en espacios públicos o religiosos.

Tokisha pide disculpa públicas a la comunidad religiosa de la Vega y Jarabacoa, por las fotografías que posteó en sus redes sociales.#EstrellasyRedes #tokischa pic.twitter.com/fyWRRvdMDg — EyRNews (@eyrnews) August 24, 2021

Finalmente, la rapera ofreció disculpas públicas, afirmando que su intención no era ofender, sino transmitir un mensaje de inclusión espiritual. No obstante, las autoridades le impusieron sanciones que incluyeron una multa equivalente a un salario mínimo y la prohibición de visitar la ciudad durante un año.