Muere el actor Michael Patrick, de "Juego de tronos", a los 35 años

El actor Michael Patrick en una imagen de archivo. El actor de "Juego de tronos" falleció a los 35 años debido a la enfermedad de ELA. ( FUENTE EXTERNA )

El actor y guionista irlandés Michael Patrick, conocido por su participación en la serie "Juego de Tronos", falleció a los 35 años tras luchar contra la enfermedad de la neurona motora, una afección neurodegenerativa incurable que afecta progresivamente el control muscular.

La noticia fue confirmada por su esposa, Naomi Sheehan, a través de redes sociales, donde informó que el intérprete murió el 8 de abril en un hospicio de Irlanda del Norte, rodeado de familiares y amigos. Patrick había sido diagnosticado en febrero de 2023 y se encontraba recibiendo cuidados paliativos en sus últimos días.

La enfermedad de la neurona motora,cuya forma más común es la Esclerosis lateral amiotrófica, provoca un deterioro progresivo de los nervios responsables del movimiento, lo que lleva a la debilidad muscular y afecta funciones esenciales como hablar, caminar o respirar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/michael-patrick-1-af25be9e.jpg El actor Michael Patrick en la serie Juego de Tronos.(Fuente externa)

Patrick desarrolló una carrera destacada tanto en la actuación como en la escritura. Participó en la serie Game of Thrones, así como en producciones como Blue Lights, This Town y la serie de la BBC My Left Nut, de la cual también fue coautor, inspirándose en experiencias personales de su juventud.

Formado en la Universidad de Cambridge, donde integró el prestigioso grupo de comedia Cambridge Footlights, posteriormente perfeccionó su formación en la Mountview Academy of Theatre Arts.

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Su último trabajo fue en la película para televisión alemana Mordlichtern : Tod auf den Färöer Inseln, estrenada en 2025 .

alemana : Tod auf den Färöer Inseln, . Familiares y colegas han destacado su fortaleza y su espíritu inspirador, recordándolo como un artista talentoso que dejó una huella significativa tanto dentro como fuera de la pantalla.