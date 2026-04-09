Museo Memorial dedica "Pieza del Mes" al periodista Silvio Herasme Peña
El periodista falleció en el 2016 y fue un defensor de la libertad de expresión
El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) dedicó su programa "Pieza del Mes" al periodista Silvio Herasme Peña, en reconocimiento a su legado en la defensa de la libertad de prensa y los derechos ciudadanos.
El acto reunió a familiares, colegas y amigos del comunicador, quienes compartieron anécdotas y resaltaron su compromiso con un ejercicio ético y valiente del periodismo.
Herasme Peña desarrolló su carrera en medios como Listín Diario y El Nacional, y fue cofundador del periódico La Noticia, desde donde promovió un periodismo independiente.
La directora-fundadora del museo, Luisa De Peña Díaz, explicó que la iniciativa busca resaltar la trayectoria de figuras que han contribuido al fortalecimiento democrático del país.
Muere periodista Silvio Herasme Peña
Cultura: "Silvio Herasme Peña cubrió de gloria el periodismo dominicano"
Trayectoria y valores del periodista
Durante la actividad, los periodistas Huchi Lora y Fausto Rosario Adames destacaron la integridad, solidaridad y compromiso profesional del homenajeado, así como su papel en abrir espacios a sectores tradicionalmente excluidos de los medios.
Familiares del periodista también participaron en el encuentro, en el que recordaron su vocación por el debate de ideas y su interés por los temas sociales.
Herasme Peña falleció el 22 de febrero de 2016, a los 76 años, dejando un legado en el periodismo dominicano vinculado a la defensa de las libertades públicas.