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Silvio Herasme Peña
Silvio Herasme Peña

Museo Memorial dedica "Pieza del Mes" al periodista Silvio Herasme Peña

El periodista falleció en el 2016 y fue un defensor de la libertad de expresión

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    Museo Memorial dedica "Pieza del Mes" al periodista Silvio Herasme Peña
    El acto reunió a familiares, colegas y amigos del comunicador, quienes compartieron anécdotas y resaltaron su compromiso con un ejercicio ético y valiente del periodismo. (FUENTE EXTERNA)

    El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) dedicó su programa "Pieza del Mes" al periodista Silvio Herasme Peña, en reconocimiento a su legado en la defensa de la libertad de prensa y los derechos ciudadanos.

    El acto reunió a familiares, colegas y amigos del comunicador, quienes compartieron anécdotas y resaltaron su compromiso con un ejercicio ético y valiente del periodismo.

    Herasme Peña desarrolló su carrera en medios como Listín Diario y El Nacional, y fue cofundador del periódico La Noticia, desde donde promovió un periodismo independiente.

    La directora-fundadora del museo, Luisa De Peña Díaz, explicó que la iniciativa busca resaltar la trayectoria de figuras que han contribuido al fortalecimiento democrático del país.

    Trayectoria y valores del periodista

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    Asistentes al acto. (FUENTE EXTERNA)

    Durante la actividad, los periodistas Huchi Lora y Fausto Rosario Adames destacaron la integridad, solidaridad y compromiso profesional del homenajeado, así como su papel en abrir espacios a sectores tradicionalmente excluidos de los medios.

    Familiares del periodista también participaron en el encuentro, en el que recordaron su vocación por el debate de ideas y su interés por los temas sociales.

    Herasme Peña falleció el 22 de febrero de 2016, a los 76 años, dejando un legado en el periodismo dominicano vinculado a la defensa de las libertades públicas.

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