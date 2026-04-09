Museo Memorial dedica "Pieza del Mes" al periodista Silvio Herasme Peña

El acto reunió a familiares, colegas y amigos del comunicador, quienes compartieron anécdotas y resaltaron su compromiso con un ejercicio ético y valiente del periodismo. ( FUENTE EXTERNA )

El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) dedicó su programa "Pieza del Mes" al periodista Silvio Herasme Peña, en reconocimiento a su legado en la defensa de la libertad de prensa y los derechos ciudadanos.

El acto reunió a familiares, colegas y amigos del comunicador, quienes compartieron anécdotas y resaltaron su compromiso con un ejercicio ético y valiente del periodismo.

Herasme Peña desarrolló su carrera en medios como Listín Diario y El Nacional, y fue cofundador del periódico La Noticia, desde donde promovió un periodismo independiente.

La directora-fundadora del museo, Luisa De Peña Díaz, explicó que la iniciativa busca resaltar la trayectoria de figuras que han contribuido al fortalecimiento democrático del país.

Trayectoria y valores del periodista

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/whatsapp-image-2026-04-09-at-112918-am-721c677d.jpeg Asistentes al acto. (FUENTE EXTERNA)

Durante la actividad, los periodistas Huchi Lora y Fausto Rosario Adames destacaron la integridad, solidaridad y compromiso profesional del homenajeado, así como su papel en abrir espacios a sectores tradicionalmente excluidos de los medios.

Familiares del periodista también participaron en el encuentro, en el que recordaron su vocación por el debate de ideas y su interés por los temas sociales.

Herasme Peña falleció el 22 de febrero de 2016, a los 76 años, dejando un legado en el periodismo dominicano vinculado a la defensa de las libertades públicas.