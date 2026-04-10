Danza, teatro, arte y música: un fin de semana cultural para no perderse

Bailarines clásicos, en un rincón soleado, dan vida a "Salomé" en una producción del Ballet Clásico Nacional. ( SUMINISTRADA )

Las artes escénicas toman el fin de semana en diversos escenarios, la exposición de Luis Hidalgo y Máximo Martínez y una atractiva programación del Centro León en Santiago complementan las opciones para Tiempo Libre.

Ballet Nacional Dominicano presenta Salomé

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El Ballet Nacional Dominicano abre su Temporada Artística con esta propuesta que invita a redescubrir la historia desde la danza. La obra, dedicada a Salomé Ureña de Henríquez, recorrerá su vida a través de 11 escenas que combinan sensibilidad, identidad y memoria.

Con coreografía de Pablo Pérez y Erick Guzmán, y música original de Junior Basurto Lombas, el montaje pondrá en primer plano su legado. Fecha: viernes y sábado, 8:30 p.m., y domingo, 7:00 p.m. Sala Máximo Avilés Blonda, Bellas Artes.

Ecos de sangre

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La nueva obra del director y dramaturgo Giovanny Cruz, bajo la producción del Teatro Talassa by Nileny Dippton, propone un viaje a las raíces taínas desde una mirada contemporánea. Inspirada en la cosmovisión indígena del este de la isla, la historia entrelaza espiritualidad, identidad y conflictos humanos que aún resuenan.

En escena, brillan Nileny Dippton, Yorya Castillo, Miguel Lendor (Papachín) y Orestes Amador. Fecha: viernes y sábado, 8:30 p.m., y domingo, 6:30 p.m. Sala Ravelo del Teatro Nacional. Uepa Tickets.

Confabulario

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La narrativa se convierte aquí en un punto de encuentro, casi en una confabulación creativa. Dos universos aparentemente distintos —los de Luis Hidalgo y Máximo Martínez— dialogan hasta descubrir territorios en común.

Por un lado, las más recientes exploraciones de Martínez, que van desde dibujos y pinturas hasta art toys; por el otro, las ilustraciones de Hidalgo, cargadas de sensibilidad y carácter. Un dúo expositivo que invita a mirar, conectar y dejarse sorprender. Fecha: todo el fin de semana, Casa de Teatro.

Centro León

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Viernes Musicales en el Centro León de Santiago. Esta noche y rumbo a la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao presentarán el concierto protagonizado por el fenecido cantautor cubano Pablo Milanés en la Plaza España de la Ciudad Colonial en 2003.

Celebrando la profunda raíz poética de las letras del cantautor, donde la canción se vuelve también literatura.. Entrada gratuita a todas las exposiciones en horario extendido de 6:00 a 9:00 p.m.

La programación del Centro León continuará el domingo a las 4:00 p.m. con la temporada Royal Ballet & Opera con la producción "Giselle". Una p oyección del ballet que indaga el amor, la inocencia y la traición.

Grabado en vivo, desde el escenario del Royal Ballet & Opera , con música de Adolphe Adam y coreografía de Jules Perrot y Jean Coralli .

En coordinación con Alianza Royal Opera RD . Más información y venta de taquillas: Centroleon.org.do | 809-582-2315 Ext. 1039