Juramentan clubes de lectura especializados en el ITSC para fortalecer la calidad académica

El ITSC avanzó en la consolidación de entornos académicos que integran la lectura como eje de desarrollo profesional. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Tecnológico Superior Comunitario (ITSC), con sede en San Luis, Santo Domingo Este, juramentó sus Clubes de Lectura Especializados en las áreas de Gastronomía, Informática y Diseño Gráfico, en una actividad orientada a reforzar la calidad académica y la formación integral de su estudiantado.

La iniciativa se desarrolló con el apoyo de la Vicerrectoría del ITSC, bajo la coordinación de Maira Cornelio, y con la guía de la Dirección General del Libro y la Lectura (DGLL), dependencia del Ministerio de Cultura adscrita al Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/whatsapp-image-2026-04-09-at-82615-pm-3-b08dbba3.jpeg El ITSC avanzó en la consolidación de entornos académicos que integran la lectura como eje de desarrollo profesional.

En representación de la DGLL participaron su director, Aquiles Julián, y la asistente de dirección, Wendy Soriano, quienes acompañaron el proceso de juramentación y respaldaron el impulso de estos espacios de lectura especializada.

La creación de estos clubes se inscribe en las políticas culturales y educativas que promueven la lectura como herramienta transversal en la formación técnica y profesional, alineándose con iniciativas estatales que buscan fortalecer competencias críticas, analíticas y creativas en los estudiantes, indica una nota de prensa.

Con esta acción, el ITSC avanzó en la consolidación de entornos académicos que integran la lectura como eje de desarrollo profesional, en un esfuerzo por elevar los estándares de calidad y contribuir a la formación de egresados más competitivos.