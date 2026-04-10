La coreógrafa Mary Louise, condenada a 10 años por la muerte de Patricia Ascuasiati

Un tribunal del distrito judicial de Villa Altagracia condenó a 10 años de prisión a María Luisa (Mary Louise) Ventura Garrido, tras acoger la acusación presentada por el Ministerio Público por el homicidio de la bailarina y actriz Patricia Antonia Ascuasiati Domínguez.

Detalles confirmados del incidente y proceso judicial

La decisión fue adoptada por los jueces del Tribunal Colegiado de esa jurisdicción, quienes valoraron las pruebas presentadas durante el proceso judicial en torno al hecho ocurrido en febrero de 2022.

De acuerdo con el expediente, Ascuasiati Domínguez falleció varios días después de ser atropellada por Ventura Garrido, en un hecho registrado alrededor de las 4:00 de la tarde del 15 de febrero de ese año, en las proximidades del kilómetro 40 de la autopista Duarte, en el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

El Ministerio Público estableció que ambas mujeres se desplazaban en un vehículo tipo sedán, color blanco, conducido por Ventura Garrido. Durante el trayecto, la víctima habría solicitado que se detuviera el automóvil, al advertir que la conductora manejaba de forma temeraria.

Según detalla la acusación, tras detenerse a la derecha de la vía, Ascuasiati Domínguez se desmontó con la intención de colocarse en el asiento del conductor y continuar el recorrido hacia Santo Domingo.

Fue en ese momento, cuando la víctima cruzaba frente al vehículo, que resultó atropellada de manera repentina por Ventura Garrido, lo que le provocó heridas que posteriormente causaron su muerte en un centro de salud de la capital.

La investigación y litigación del caso estuvieron a cargo del fiscal José Andrés Fernández Javier, quien presentó ante el tribunal distintos medios de prueba para sustentar la acusación.

El órgano persecutor había solicitado una condena de 20 años de prisión contra Ventura Garrido, al considerar que incurrió en homicidio, en violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano.

Impacto en la comunidad artística y consecuencias legales

Sin embargo, los jueces Massiel Ivette Alonzo Rodríguez, Ana Hernández y Kenty Nuesi acogieron parcialmente la solicitud del Ministerio Público y dictaron una pena de 10 años de reclusión.

El caso generó atención pública debido a la trayectoria de la víctima en el ámbito cultural dominicano. Patricia Ascuasiati fue reconocida por su labor como bailarina, actriz y gestora cultural, con una amplia influencia en el desarrollo de las artes escénicas en el país.

Su fallecimiento, ocurrido días después del incidente, provocó múltiples reacciones en la comunidad artística, donde colegas y discípulos resaltaron su legado y aportes a la cultura nacional.

Con esta sentencia, el proceso judicial en torno a su muerte avanza hacia una fase de cierre, aunque la decisión podría ser objeto de recursos por las partes involucradas, conforme a lo establecido en la legislación vigente.