Netflix presenta la primera imagen de su versión de la icónica "Mafalda"

Mafalda llega a Netflix. Este adelanto publicado en sus redes sociales oficiales, lo demuestra. ( FUENTE EXTERNA )

La icónica historieta Mafalda, símbolo del pensamiento crítico y la cultura latinoamericana, dará el salto a una nueva generación con una serie animada producida por Netflix, cuyo estreno está previsto para 2027.

El ambicioso proyecto estará liderado por el cineasta argentino Juan José Campanella, reconocido internacionalmente por la película El secreto de sus ojos, ganadora del Premio Oscar.

El anuncio fue realizado en el marco de la inauguración de las nuevas oficinas de Netflix en Buenos Aires, donde la compañía presentó su cartera de producciones originales en Argentina para el período 2026-2027.Como parte de esta estrategia, se reveló también la primera imagen oficial de la serie, que será desarrollada íntegramente en el país sudamericano.

La producción marcará el regreso de Campanella al terreno de la animación tras Metegol, consolidando su interés por explorar nuevos lenguajes narrativos.

La serie de Mafalda, anunciada inicialmente en agosto de 2024, contará con una primera temporada de 10 episodios y buscará reintroducir a los entrañables personajes creados por Quino,nombre artístico de Joaquín Salvador Lavado Tejón.

El desafío creativo radica en actualizar el universo de Mafalda sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno cultural global.

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En palabras del propio Campanella , se trata de "el desafío más grande de mi vida", al abordar no solo a Mafalda , sino también a figuras clave como Manolito, Susanita, Felipe, Miguelito y Libertad, adaptándolos a los códigos y problemáticas contemporáneas.

, se trata de "el de mi vida", al abordar no solo a , sino también a figuras clave como Manolito, Susanita, Felipe, Miguelito y Libertad, adaptándolos a los códigos y problemáticas contemporáneas. Con este anuncio, Netflix refuerza su apuesta por contenidos originales en América Latina y por la revitalización de obras clásicas con impacto intergeneracional, situando a Mafalda nuevamente en el centro del debate cultural y social global.