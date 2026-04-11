"Salomé: Alma de Patria" rinde tributo a la belleza de la intelectualidad y la mujer dominicana

Escena "Gloria" del ballet Salomé: Alma de Patria, presentado este viernes 10 de abril del 2026 en la Sala Máximo Aviles Blonda del Palacio de Bellas Artes. ( FUENTE EXTERNA )

Una patriota ida a destiempo que construyó un legado intelectual eterno en la República Dominicana. La invaluable vida de Salomé Ureña es un capítulo imborrable de la historia nacional, exaltado en una de las obras más autóctonas del repertorio clásico dominicano.

"Salomé: Alma de Patria" es la nueva propuesta del Ballet Nacional Dominicano que enaltece la trayectoria de una de las mujeres más importantes de la cultura dominicana.

Niña curiosa, joven brillante, formadora abnegada, prolífica intelectual: todas las facetas de la labor de esta insigne poetisa fueron llevadas a las tablas con una puesta acabada, de primer nivel.

La primera temporada del director del Ballet Nacional Dominicano (BND), Pablo Pérez, con coreografía propia y del destacado Erick Guzmán, presenta a cerca de 20 bailarines que, con una magistral interpretación, afianzan un ballet neoclásico lleno de fuerza, amor, pena y dominicanidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/airbrush20260411005857jpg-a014314b.jpeg Escenas del ballet Salomé: Alma de Patria, presentado este viernes 10 de abril del 2026 en la Sala Máximo Aviles Blonda del Palacio de Bellas Artes. (INDHIRA VÁSQUEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/airbrush20260411005047jpg-d7c026b3.jpeg Escenas del ballet Salomé: Alma de Patria, presentado este viernes 10 de abril del 2026 en la Sala Máximo Aviles Blonda del Palacio de Bellas Artes. (INDHIRA VÁSQUEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/airbrush20260411004615jpg-a0b00a2d.jpeg Escenas del ballet Salomé: Alma de Patria, presentado este viernes 10 de abril del 2026 en la Sala Máximo Aviles Blonda del Palacio de Bellas Artes. (INDHIRA VÁSQUEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/airbrush20260411004213jpg-484efc77.jpeg Escenas del ballet Salomé: Alma de Patria, presentado este viernes 10 de abril del 2026 en la Sala Máximo Aviles Blonda del Palacio de Bellas Artes. (INDHIRA VÁSQUEZ) ‹ >

La historia del ballet dominicano y Salomé Ureña siempre han estado de la mano, ya que una de las primeras propuestas de la compañía clásica, bajo la dirección del maestro Eduardo Villanueva, en 1981, fue retratar la vida y obra de esta gran mujer.

"Salomé: Alma de Patria" presenta un espectáculo artístico caracterizado por una coreografía íntima, de líneas de inmensa belleza y fuerza interpretativa, capaz de cautivar a cualquier amante del ballet.

Los finos detalles escenográficos y la exquisita música del destacado compositor y arreglista dominicano Junior Basurto Lomba matizan una historia que solo puede definirse como patriotismo en movimiento.

La composición musical utiliza una cuidada orquestación híbrida que combina magistralmente la solemnidad de las cuerdas y el piano con texturas electrónicas y percusiones modernas que le aportan una fuerza y cuerpo. En cada fraseo se respira Caribe y cada sonido remonta a la época de la protagonista del espectáculo.

"Salomé: Alma de Patria" continúa este fin de semana en la Sala Máximo Avilés Blonda, del Palacio de Bellas Artes, con funciones a las 8:30 de la noche del sábado y a las 7:00 de la tarde del domingo.

Las entradas están a la venta en la boletería de la institución y tienen un costo de 500 y 1,000 pesos, balcón y platea, respectivamente.

Apertura de la temporada

Anoche, durante la apertura de la primera temporada del año del BND, la directora general de Bellas Artes, Marinella Sallent, destacó la importancia de la danza como herramienta de desarrollo humano y celebró la presentación de la producción "Salomé, alma de patria", a cargo del Ballet Nacional Dominicano.

Asimismo, evocó sus inicios en la institución, recordando su ingreso en 1981 y su participación en una de las primeras versiones del ballet Salomé, donde interpretó el papel principal.

En el marco del Mes de la Danza, Sallent subrayó que esta disciplina constituye un lenguaje universal y una de las expresiones más relevantes de las artes escénicas.

Homenaje a Miledys

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/11/miledys-mueses-8871517f.png Miledys Mueses, encargada de vestuario de la compañía por más de tres décadas (FUENTE EXTERNA)

Honor a quien honor merece. "Salomé: Alma de Patria" rindió un tributo póstumo a Miledys Mueses, encargada de vestuario de la compañía por más de tres décadas.

Este homenaje, destacado tanto en el programa oficial como en las declaraciones del director Pablo Pérez, reconoce una labor vital para la sostenibilidad y el brillo de la danza nacional.

El artista la describió como una figura esencial en la familia del ballet, destacando no solo su pericia técnica en la confección de tutús y prendas de alta complejidad, sino también su rol como soporte emocional para los bailarines.

El tributo a Mueses no se limitó a menciones protocolarias, sino que se integró de manera tangible en la puesta en escena a través de partes del vestuario que fueron confeccionadas originalmente por Mueses y reutilizadas.

Mueses falleció el 23 de enero de este año, dejando un profundo vacío en toda la clase vinculada al Palacio de Bellas Artes.

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