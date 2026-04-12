La danza y la música se fundirán en "Dolce" con Santo Domingo Ballet

"Dolce", la nueva gala de Santo Domingo Ballet, apuesta por una experiencia sensorial que fusionará orquesta en vivo, movimiento y esencia caribeña. ( FUENTE EXTERNA )

Hay noches en las que el arte no solo se observa, sino que se respira, se escucha y se vive. Y así se perfila "Dolce", la nueva gala de música y danza que promete transformar un sábado cualquiera en una experiencia de alta cultura, emoción y belleza.

Bajo el cielo cálido de Punta Cana y con la brisa del Caribe como cómplice, Santo Domingo Ballet presentará un espectáculo que va más allá del formato tradicional.

La cita será el sábado 25 de abril, a las 8:00 de la noche, en Los Establos, en Punta Cana, un espacio que se convertirá en el escenario perfecto para esta propuesta sofisticada y envolvente.

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Pero, ¿qué hará a "Dolce" diferente? Para empezar, su estructura en dos actos. Por un lado, un primer momento donde la elegancia de la música en vivo dialoga con la fuerza expresiva de los bailarines.

Por otro, un segundo acto que apuesta por una fusión vibrante con la identidad dominicana, integrando ritmos, colores y emociones que conectan directamente con el público.

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Todo esto bajo la dirección artística de la coreógrafa Carolina Silvestre, quien buscará imprimir en cada detalle una visión clara: lograr una experiencia donde cada movimiento y cada nota tengan algo que decir.

Y sí, en medio de esta propuesta también habrá momentos para detenerse y sentir. Piezas como "Un instante" prometen tocar fibras más íntimas, recordándonos que el arte también es pausa, introspección y conexión.

Una gala viva

Más que un espectáculo, "Dolce" se plantea como una experiencia. Una invitación a dejar de ser solo espectador para convertirse, de alguna forma, en parte de la historia que se cuenta sobre el escenario. Porque aquí, la danza no solo se ejecuta: se comparte.

Y precisamente de esa intención, de ese impulso creativo y emocional, nace esta conversación con su directora y coreógrafa, Carolina Silvestre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/12/whatsapp-image-2026-04-04-at-85513-pm-d33ccfe6.jpeg Carolina Silvestre, directora artística y coreógrafa de Dolce. (FUENTE EXTERNA)

¿Cómo nace la idea de "Dolce"y qué la hace diferente de otros espectáculos que has dirigido?

"Dolce" es la primera edición de la gala de música y danza, es un motor creativo que marida la expresión corpórea, la exquisitez de la orquesta y la autenticidad de los intérpretes; esta trilogía viva hace la experiencia única.

Nace del deseo de apostar un granito de arena al legado cultural de la República Dominicana, y ponerlo al servicio de nuestro país.

¿El show mezclará música en vivo y danza, ¿qué ha sido lo más retador de lograr esa conexión en escena?

Mantener una línea de trabajo creativo que potencie la innovación artística y a la vez, brinde coherencia y balance visual.

El segundo acto promete una fusión con la identidad dominicana, ¿qué elementos locales no podían faltar sí o sí?

Nuestros ritmos caribeños, sin lugar a duda un highlight de la noche.

¿Si tuvieras que describir "Dolce" en tres palabras, ¿cuáles serían?

Alta cultura, vibrante y diferente.

¿Hay alguna historia o emoción personal que te inspiró a crear algún pasaje específico de la obra?

Hay muchas historias que se narran esa noche, lo más especial es que al compartirlas con el público, cada persona hace su lectura y pone voz a sus historias, en "Dolce" el público no es espectador, sino que es también sujeto.

¿Algún momento del espectáculo que te emocione especialmente cada vez que lo ensayan?

Hay más de uno la verdad, el elenco en el sexteto transmite mucha energía y fuerza, son artistas maravillosos.

¿Cómo abordas el equilibrio entre la técnica clásica y la exploración contemporánea sin que una diluya la fuerza de la otra en la dramaturgia coreográfica?

Hay una fluidez evidente cuando se narra en primera persona, así sea en colaboración con los artistas o a través de una idea preconcebida. Apuesto a la curiosidad y a lo orgánico, el momento dicta.

¿Para alguien que nunca ha ido a una gala de ballet, ¿por qué este sería el plan perfecto para empezar?

Porque no es una gala de ballet (risa), es una experiencia que te seduce a ser y estar, sin juicios. La propuesta de "Dolce" impregna cercanía, calidez y buen vivir.

¿Si pudieras resumir la esencia de "Dolce" en una sensación que quieras que el público experimente, ¿cuál sería y por qué?

Conexión y belleza, dos pilares de la vida humana.

Todo apunta a que "Dolce" no buscará solo impresionar, sino emocionar. Y en tiempos donde lo inmediato domina, propuestas como esta invitan a detenerse, mirar, escuchar... y, sobre todo, sentir.