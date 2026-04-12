El estreno de "Ecos de sangre" estremeció la escena teatral

"Ecos de sangre", la nueva apuesta teatral de Giovanny Cruz conquistó al público con su propuesta teatral. ( FUENTE EXTERNA )

La noche del viernes 10 de abril no fue una cualquiera. Desde que se levantó el telón en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, se sintió que algo distinto estaba por suceder. Y así fue. "Ecos de sangre" no solo debutó: irrumpió con fuerza, dejando una impresión difícil de sacudir entre los asistentes.

Desde el primer momento, la conexión con el público fue inmediata. No hubo tiempos muertos ni distancias. Al contrario, cada escena parecía envolver a los espectadores en una atmósfera cargada de tensión, emoción y simbolismo.

Y poco a poco, casi sin darse cuenta, el público se fue sumergiendo en una historia que no solo se ve, sino que se siente.

La propuesta, escrita y dirigida por el dramaturgo y escritor Giovanny Cruz y producida por Nileny Dippton bajo el sello de Teatro Talassa, apuesta por un cruce interesante: lo ancestral y lo contemporáneo dialogando en escena.

Viaje escénico a las raíces, emoción y memoria

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A través de una mirada actual, la obra se adentra en las raíces taínas del este de la isla, explorando su cosmovisión, su espiritualidad y, sobre todo, esos conflictos humanos que, aunque pasen los siglos, siguen latiendo.

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En escena, el talento se hizo notar sin reservas. Los actores Nileny Dippton, Yorya Castillo, Miguel Lendor (Papachín) y Orestes Amador construyeron personajes con fuerza, matices y una entrega que traspasó la cuarta pared. Cada uno, desde su lugar, aportó a una experiencia colectiva que mantuvo al público completamente atento.

Y es que más allá de las actuaciones, hubo un engranaje creativo que funcionó con precisión: dirección, ritmo, estética y narrativa se alinearon para lograr una puesta en escena envolvente, de esas que se quedan contigo incluso después de salir del teatro.

"Ecos de sangre" es una de esas propuestas que darán de qué hablar durante toda la temporada.