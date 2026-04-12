Mariasela Álvarez, reconocida por su trayectoria en la comunicación en Premio Mujer ENECOOP 2026

Mariasela Álvarez estuvo acompañada de algunos miembros de su familia en los Premios Mujer ENECOOP 2026. ( FUENTE EXTERNA )

En un ambiente cargado de emoción y significado, la Escuela Nacional de Educación Cooperativa (ENECOOP) celebró en Santo Domingo la sexta edición del Premio Mujer ENECOOP 2026, una iniciativa que, más que reconocer trayectorias, pone en valor el impacto real de mujeres que transforman su entorno.

Y es que no se trata solo de logros individuales. Se trata de historias que conectan, de liderazgos que inspiran y de una fuerza colectiva que sigue abriendo camino. Bajo esa premisa, la noche reunió a líderes, soñadoras y creadoras de cambio que hoy marcan la diferencia en la República Dominicana.

Noche de emociones, gratitud y propósito compartido

Uno de los momentos más destacados fue la entrega del Gran Galardón a la cooperativa COOPNACADO, reconocida por su impulso al emprendimiento femenino y su aporte al desarrollo sostenible, impactando a más de 20 mil mujeres en todo el país. Un ejemplo claro de cómo el trabajo colectivo puede convertirse en motor de transformación social.

Además, el evento incluyó el segmento especial "Mujer Raíz", un espacio dedicado a honrar a pioneras del cooperativismo dominicano y figuras destacadas a nivel nacional e internacional, reforzando la importancia de la memoria y el legado.

Durante su intervención, la presidenta de ENECOOP, Germania Luperón, subrayó que este premio reafirma el compromiso del sector cooperativo con la equidad de género y el desarrollo sostenible, dos pilares esenciales para el crecimiento del país.

Pero si hubo un instante especialmente cercano y humano, fue el testimonio de Mariasela Álvarez, quien recibió el Premio al Mérito Mujer ENECOOP 2026 en la categoría Trayectoria en la Comunicación. Con palabras sinceras y cargadas de emoción, compartió con el público una experiencia que, según confesó, "se queda en el alma".

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"Fue un regalo de Dios", expresó, al tiempo que reconocía lo especial del momento en su vida. Y es que, más allá del galardón, lo que realmente marcó la noche fue el sentido profundo de gratitud y conexión.

Asimismo, Álvarez aprovechó para agradecer a su colega de profesión Edith Febles, así como al grupo de premiadas, entre las que se encontraban Leidy Pichardo, Yolanda Vásquez Guzmán, Yinette Torres de Peña, María Eugenia Acosta Abad -reconocida por su Trayectoria Ejemplar-, Merichel Sosa, Carolin Bravo, Julissa Alonzo Arias o Esther Peña Polanco, entre otras, destacando el valor de la sororidad y el reconocimiento entre mujeres.

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En ese sentido, uno de los datos que más resonó durante la velada fue que el 85% de los miembros de las cooperativas en el país son mujeres.

Un dato que no solo impresiona, sino que también invita a reflexionar: es ahí, en esa fuerza constante y muchas veces silenciosa, donde también se construye un mejor futuro.

Y es que el Premio Mujer ENECOOP no es solo una ceremonia. Es un recordatorio de que cada historia cuenta, de que cada esfuerzo suma y de que, cuando las mujeres avanzan juntas, el impacto trasciende generaciones.