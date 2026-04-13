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Rafael Núñez
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Posponen lanzamiento del libro de Rafael Núñez por condiciones climáticas

La obra analiza los procesos históricos que dieron lugar a República Dominicana y Haití

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    Posponen lanzamiento del libro de Rafael Núñez por condiciones climáticas
    El periodista y escritor Rafael Núñez. (FUENTE EXTERNA)

    El periodista y escritor Rafael Núñez anunció la posposición de la puesta en circulación de su más reciente obra "Santo Domingo: génesis y ruptura de dos naciones", actividad que estaba prevista para este martes 14 de abril.

    La decisión fue tomada debido a las condiciones climáticas adversas que afectan al país y a la alerta emitida por las autoridades, como parte de un compromiso con la seguridad de los invitados, colaboradores y equipo organizador.

    • Según se informó, en los próximos días se dará a conocer la nueva fecha para la realización del acto.

    En esta obra, Núñez propone una reflexión histórica sobre los procesos que dieron origen a la isla de La Española y su evolución hasta la conformación de dos naciones con identidades propias: República Dominicana y Haití.

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    El texto aborda, además, el contexto europeo previo a la llegada de Cristóbal Colón, analizando factores económicos, políticos, sociales y culturales que impulsaron la expansión hacia el Nuevo Mundo. Asimismo, examina la influencia de la herencia grecorromana, el cristianismo y las transformaciones de la Europa medieval en los procesos de conquista y colonización.

    La obra también profundiza en las raíces comunes, tensiones y desafíos compartidos entre ambas naciones, destacando cómo han seguido trayectorias distintas en la construcción de sus respectivos estados.

    El escritor Eliades Acosta Matos considera el libro un aporte necesario y poco común, al ofrecer una visión amplia y rigurosa de la evolución de ambos pueblos y contribuir a la comprensión de sus diferencias históricas.

    De la trayectoria de Núñez, ejerció como Director de Prensa e Información de la Presidencia (Dicom) durante los gobiernos de Leonel Fernández (2004–2012).

    Actualmente es el CEO de la firma de estrategia Ranur y conduce el programa Reseñas Podcast, donde entrevista a figuras del ámbito social y político.

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