Carlos Batista Matos: memoria y obra de un referente del periodismo de espectáculos

Diversas instituciones lamentan la muerte de Carlos Batista Matos. En la imagen lo vemos en su programa "Con los Famosos". ( FUENTE EXTERNA )

Este lunes 13 de abril se dio a conocer el fallecimiento del periodista, comunicador y escritor Carlos Batista Matos, cuya trayectoria estuvo marcada por una sostenida dedicación al periodismo de espectáculos y al estudio de la música popular dominicana.

Nacido el 30 de diciembre de 1952 en Vicente Noble, provincia Barahona, desarrolló una carrera orientada a la comunicación cultural, con énfasis en la difusión, análisis y valoración del arte nacional.

Su nombre se consolidó en el diarismo de espectáculos durante su paso por el vespertino Última Hora, medio desde el cual abordó el acontecer artístico con enfoque informativo y sentido crítico.

Con el transcurso del tiempo, extendió su labor a la televisión como productor y conductor del programa "Con los Famosos", transmitido por Color Visión, espacio en el que mantuvo una presencia constante en los medios hasta sus últimos años.

De manera paralela, desarrolló una faceta como autor centrada en la documentación de la música popular. Publicó las obras Historia y evolución del merengue (1999) y Bachata: historia y evolución (2002), textos que contribuyen al registro y comprensión de estos géneros dentro del contexto social dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/4ca3b3de-769a-48cf-a2e1-ce36980008e8-847aae5d.jpeg Carlos Batista durante un reconocimiento en Chicago.

Su labor también se extendió al ámbito institucional. Presidió la Fundación Bulevar de las Estrellas, desde donde impulsó el reconocimiento a figuras destacadas del arte, la cultura, el deporte y el espectáculo. Asimismo, ocupó la vicepresidencia de la Asociación de Cronistas de Arte entre 1993 y 1995, en la gestión encabezada por Joseph Cáceres.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/presidio-la-fundacion-bulevar-de-las-estrellas-f99642a6.jpg Carlos Batista Matos presidió la Fundación Bulevar de las Estrellas.En la imagen lo vemos cobn los artistas Luis Segura, Leonardo Paniagua y José Manuel Calderón, referentes de la bachata. (ARCHIVO)

En 2021, la Asociación de Cronistas de Arte le dedicó la décima edición del Premio Acroarte al Mérito Periodístico, en reconocimiento a sus aportes, su permanencia en los medios y su compromiso con el gremio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/carlos-batista-quienes-se-oponen-a-la-ampliacion-de-la-av-colombia-no-quieren-progreso-54fcddd3.jpg El periodista Carlos Batista Matos.

La muerte de Carlos Batista Matos deja como legado una obra vinculada a la crónica del entretenimiento y a la preservación de la cultura popular dominicana, con aportes que permanecen como referencia dentro del ámbito periodístico y cultural del país.

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En el servicio público, fue designado como embajador adscrito a la Cancillería en 2005, desde donde también promovió la cultura dominicana en escenarios internacionales.