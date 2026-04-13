Restos de Carlos Batista Matos serán velados desde este martes

El legado de Carlos Batista permanece como referencia dentro del periodismo de entretenimiento y la memoria cultural del país. ( FUENTE EXTERNA )

Los restos del periodista, comunicador y escritor Carlos Batista Matos serán velados a partir de este martes 14 de abril desde las 5:00 de la tarde en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en una jornada que se extenderá también el miércoles en horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Las honras fúnebres continuarán el jueves con una misa de cuerpo presente a las 10:00 a.m., previo a su sepelio pautado para las 11:00 a.m. en el cementerio Jardín Memorial.

El fallecimiento de Batista Matos fue dado a conocer este lunes 13 de abril, generando pesar en el ámbito periodístico y cultural del país, donde dejó una huella significativa por su trabajo en la crónica de espectáculos y su aporte a la documentación de la música popular dominicana.

Nacido el 30 de diciembre de 1952 en Vicente Noble, provincia Barahona, desarrolló una trayectoria enfocada en la comunicación cultural, destacándose en el vespertino Última Hora y posteriormente en la televisión como productor y conductor del programa "Con los Famosos", transmitido por Color Visión.

Como autor, publicó obras dedicadas al estudio de los ritmos nacionales, entre ellas Historia y evolución del merengue (1999) y Bachata: historia y evolución (2002), contribuyendo a la preservación y análisis de estos géneros dentro del contexto social dominicano.

También tuvo una activa participación institucional, al presidir la Fundación Bulevar de las Estrellas y ocupar la vicepresidencia de la Asociación de Cronistas de Arte entre 1993 y 1995. En 2021, esta última entidad le dedicó el Premio Acroarte al Mérito Periodístico, en reconocimiento a su trayectoria y aportes al gremio.

En el ámbito del servicio público, fue designado como embajador adscrito a la Cancillería en 2005, desde donde promovió la cultura dominicana en escenarios internacionales. Su legado permanece como referencia dentro del periodismo de entretenimiento y la memoria cultural del país.