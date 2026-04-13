El artista Juan Voigt convierte la Ciudad Colonial en arte vivo

La Ciudad Colonial revivirá en las acuarelas del artista plástico Juan Voigt con "Crónicas". ( SUMINISTRADA )

Durante años, el artista plástico Juan A. Rodríguez Voigt se ha acreditado como el cronista de las piedras. Su ingenio creativo lo ha distinguido por retratar la historia de la Ciudad Colonial.

Turistas y nacionales valoran su talento en la plástica a través de la acuarela, y sus trabajos le han merecido reconocimiento. El próximo 15 de este mes, a las 7:00 p.m. presentará "Crónicas", su quinta exposición individual en el Museo de la Catedral, ubicado en la Ciudad Colonial.

El propio artista extendió la invitación al público: "Quiero invitarles a ´Crónicas´, quinta exposición individual del artista Juan Boy, que se celebrará del 15 de abril al 17 de mayo del presente año en el Museo de la Catedral".

Actividades pedagógicas durante la exposición

Explicó que durante los fines de semana se desarrollará una agenda de actividades. "Los sábados tendremos dinámicas artísticas y recorridos guiados por el señor Kim Sánchez en la Zona Colonial. Los domingos tendremos charlas y exposiciones con la doctora María Fals, el señor Kim Sánchez y este servidor", indicó.

Añadió que el objetivo será también pedagógico: "Estaremos explicando tanto la obra como el trabajo relacionado con la Zona Colonial".

Contenido de la muestra

Sobre el contenido de la muestra, detalló que reúne 40 piezas vinculadas a un proyecto editorial. "Se trata de 40 obras utilizadas en la ilustración del libro ´Guías, anécdotas y cuentos de la Zona Colonial´, escrito por Sánchez", explicó.

Precisó que las obras forman parte de una recopilación visual de la ciudad. "Es una recopilación guiada de la Ciudad Colonial, acompañada de ilustraciones en blanco y negro y acuarela en tinta china", señaló.

Más allá del componente artístico, Rodríguez Voigt subrayó el enfoque de la exposición: "Tiene un propósito claro: preservar los valores históricos, arquitectónicos y patrimoniales de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, así como impulsar el turismo cultural".

También destacó el vínculo con el público y el mercado artístico. "Buscamos abrir oportunidades para que los visitantes puedan apreciar y adquirir obras de artistas dominicanos que reflejan el espíritu y la identidad de nuestra isla", sostuvo.

Trayectoria del artista

Juan A. Rodríguez Voigt (Santo Domingo, 1970) es un artista plástico dominicano de ascendencia alemana, formado por el maestro Juan Medina y graduado en Artes Gráficas de la Universidad APEC. Tras una etapa en el mundo empresarial, se integró al proyecto "Basura Cero" (2000), promoviendo el arte con desechos reciclables.

En 2016 inició formalmente su carrera artística ilustrando en acuarela la Ciudad Colonial.

El valor perdurable de la obra

El artista reconoce que este tipo de iniciativas , aunque no masivas, tienen impacto. " Estas actividades no mueven grandes cantidades de personas, pero sí un mercado selecto e importante, incluso internacional", expresó.

, aunque no masivas, tienen impacto. " actividades no mueven grandes de personas, pero sí un mercado selecto e importante, incluso internacional", expresó. En ese sentido, resaltó el valor del espacio expositivo: " El Museo de la Catedral recibe más de 7,000 turistas mensuales, lo que convierte esta exposición en una vitrina importante".

de la Catedral recibe más de mensuales, lo que convierte esta exposición en una vitrina importante". Sobre el proceso de gestión , admitió que continúa en marcha. "He tocado varias puertas y seguimos tocando. Espero que alguien tenga la sensibilidad y el entendimiento de la importancia de invertir en cultura", comentó.

, admitió que continúa en marcha. "He tocado varias puertas y seguimos tocando. Espero que alguien tenga la sensibilidad y el entendimiento de la importancia de invertir en cultura", comentó. Y dejó una reflexión: "Esto tiene un valor perdurable en el tiempo. Juan Voigt puede desaparecer, pero su obra permanecerá.