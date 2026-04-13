Sgacedom entrega más de RD$34 millones a sus miembros en primer reparto de este año

El nuevo Consejo Directivo es liderado por el merenguero Kinito Méndez, al centro. ( SUMINISTRADA )

El recién elegido Consejo Directivo de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom), encabezado por el artista Kinito Méndez, realizó la entrega del primer reparto de su gestión correspondiente al primer trimestre del año 2026, por un monto de RD$34,723,417.51.

Según Sgacedom, este reparto comprende los rubros derechos generales, espectáculos, Latinautor, sociedades extranjeras y Netflix.

De estos ingresos, Sgacedom destina un porcentaje a las acciones de asistencia social para sus socios, invertido en ejecuciones que abarcan desde pago de seguro médico, gastos fúnebres y seguro de vida para los socios.

Esto demuestra una vez más el compromiso que viene llevando desde hace varios años esta entidad de gestión colectiva, de cumplir con la misión para la cual fue creada, que consiste en recaudar, bien administrar y repartir a los socios lo que les corresponde por la explotación de sus obras, mediante la comunicación o ejecución pública de su repertorio.

Nueva visión de Sgacedom

La entidad realiza 4 repartos al año, los cuales se ejecutan de manera trimestral y de acuerdo a un calendario establecido por su Consejo Directivo.

Según su presidente José Del Carmen Ramírez, mejor conocido como Kinito Méndez, la nueva visión de la institución está orientada en afianzar una imagen corporativa sólida, que permita la confianza y credibilidad tanto de los socios como los usuarios y la sociedad en sentido general para de esta manera fortalecer la gestión colectiva en el país y lograr mejores beneficios para los miembros, así como felicidades para los usuarios de la música.

Implementación de remuneración por copia privada

Un punto vital de las metas de la nueva gestión encabezada por Kinito Méndez es lograr en el país la implementación de la remuneración compensatoria por copia privada, un instrumento que existe en nuestra ley 65-00 de derecho de autor y se está a la espera de un nuevo decreto que adecúe o reglamente de manera más efectiva su aplicación.

La copia privada es una limitación al derecho exclusivo que la ley concede al autor y al propietario de contenidos a hacer copias de ellos, que permite a una persona realizar la copia de una obra para uso privado sin ánimo de lucro, siempre que haya tenido acceso legítimo al original y como se está limitando el derecho exclusivo del autor de autorizar o prohibir las legislaciones de muchos países establecen esta compensación, por los daños incurridos al autor al establecer límites a su derecho exclusivo.

El sistema de gestión está logrando avances significativos como lo es, lograr que por primera vez en el país se imparta una maestría en gestión colectiva del derecho de autor y conexos para funcionarios judiciales, gubernamentales, gremios representantes de los usuarios, creadores y personal administrativos de las entidades de gestión.

Sgacedom forma parte de la Confederación internacional de sociedades de autores y compositores (Cisac), la cual reúne a más de 220 sociedades de autores del mundo y administra un catálogo de más de 5 millones de obras musicales.

Asimismo, Sgacedom se ha enfocado en lograr un gran acuerdo Inter societario para la creación de un órgano de recaudación Conjunta integrado por las sociedades que gestionan la comunicación pública del fonograma como son La sociedad de Artistas, Intérpretes y ejecutantes (Sodaie) y (Sgacedom).

Además, la Sociedad de Productores Fonográficos (Sodinpro), la sociedad de Arreglistas Musicales (Egecam) y de esta manera facilitar el acceso a las licencias por parte de los usuarios en un solo órgano, logrando así una mejor eficiencia del cobro, facilidades para los negocios, reducción de los costos operacionales y en consecuencia mayores beneficios para los creadores.

El nuevo consejo Directivo de Sgacedom está integrado por Kinito Méndez, presidente; Juan Obdulio de los Santos (Krisspy) vicepresidente; Luis Mariano Lantigua, Tesorero; Elvin Martin Ramírez (Pakole), secretario; Nelson William Mendoza (Nelson de la olla) Previsión social; Crecencio García (El Prodigio) 1er Suplente; Cintya Montero 2do suplente.