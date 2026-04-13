La televisión dominicana pierde hoy una de sus voces más características con la muerte de Carlos Batista Matos, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en su apartamento en esta capital, según confirmaron allegados.

El veterano periodista, referente del espectáculo, construyó una identidad propia en la pantalla, marcada por un estilo directo, enérgico y sin filtros, que conectó con el público durante décadas.

En su programa "Con los famosos", que producía y conducía por Color Visión, Batista Matos convirtió la información en entretenimiento, apoyado en una dinámica espontánea junto a camarógrafos y coordinadores de piso, con quienes desarrollaba una "chercha" que se volvió parte esencial del formato.

Su narrativa no ofendía; se trataba de bromas, de una dinámica de confianza con su equipo, que aportaba frescura al contenido y generaba empatía con los televidentes.

Esa interacción constante, cargada de humor y complicidad, permitió que su propuesta se diferenciara dentro de la televisión local, generando una cercanía poco común con el público.

Más allá del contenido, Batista Matos dejó una huella en la cultura popular a través de frases que se hicieron virales en su momento.

Expresiones como "lo más bello que van a ver hoy" o "lo más hermoso que ustedes verán hoy que llegará a sus ojos" definieron su manera de presentar, cargada de énfasis y dramatismo.

Pero definitivamente, su frase más recordada es "el más caro", expresión que con entonación.

A ese repertorio se sumaban afirmaciones que reflejaban su carácter frontal, entre ellas: "El que critica está en el anonimato y tiene problemas de personalidad" y "una manifestación no va a cambiar una decisión judicial".

Estas frases, pronunciadas en distintos contextos, evidenciaban su postura firme frente a la opinión pública y su estilo sin concesiones.

También incorporó elementos visuales a su narrativa, como el uso distintivo de sus corbatas, a las que hacía referencia dentro de su discurso, reforzando su identidad en pantalla.

Contribuciones y trayectoria en el periodismo de espectáculo

En su línea didáctica y coloquial, solía explicar temas cotidianos con comparaciones sencillas, como cuando diferenciaba entre fondas y restaurantes, utilizando ejemplos de la gastronomía popular para conectar con la audiencia.

Una figura clave del entretenimiento

Batista Matos no solo fue un comunicador de frases memorables, sino también un analista del espectáculo con una trayectoria sólida en prensa escrita, radial y televisiva.

Durante años, su trabajo contribuyó a posicionar artistas y a generar debate sobre la industria cultural, consolidándose como una de las voces más influyentes del área.

Su capacidad para mezclar crítica, humor y cercanía redefinió el formato de programas de farándula en el país, abriendo paso a una televisión más flexible y conectada con su entorno inmediato.

Legado en la memoria colectiva

La muerte de Carlos Batista Matos marca el cierre de una etapa en la televisión dominicana, pero su estilo permanece en la memoria de quienes siguieron su trayectoria.

Sus frases, su forma de comunicar y su interacción con el equipo de producción continúan siendo referencia obligada al hablar de la evolución del entretenimiento en la pantalla chica.

Más allá de los años en el aire, su legado se mide por la influencia que dejó en nuevas generaciones de comunicadores y en la manera de concebir el periodismo de espectáculo en el país.